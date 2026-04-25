Latvijas uzņēmēji Valaiņa vadībā piedalās tirdzniecības misijās Polijā un Ukrainā
Latvijas uzņēmēji no Polijas un Ukrainas atgriežas ar parakstītiem memorandiem, sadarbības projektu iecerēm un jaunām tirgus iespējām
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā tirdzniecības misijas Polijā un Ukrainā, kuru vadīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, ietvaros 24. aprīlī Kijivā parakstīti trīs sadarbības memorandi.
Šīs vienošanās turpmāk veidos praktisku ietvaru Latvijas uzņēmumu eksporta un sadarbības iespējām aizsardzības, tehnoloģiju un enerģētikas jomās, sniedzot praktisku ieguldījumu gan Ukrainas noturības stiprināšanā, gan nākotnes attīstībā. Savukārt, biznesa forums Varšavā apliecināja, ka Polija ir viens no perspektīvākajiem sadarbības partneriem Latvijas uzņēmumiem, īpaši tehnoloģiju un enerģētikas jomā.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver: "Latvijas un Ukrainas tirdzniecības apjomi un savstarpējo investīciju dinamika skaidri parāda — šeit ir nozīmīgas izaugsmes perspektīvas, kas jāizmanto jau šobrīd. Parakstītie memorandi, īpaši aizsardzības jomā, kopā ar plānoto analītiskās informācijas apmaiņu un uzņēmumu dalību projektos, rada praktisku pamatu šī potenciāla realizēšanai."
Kijivā parakstītie memorandi aptver gan institucionālo sadarbību, gan praktisku uzņēmējdarbības atbalstu
Memorands starp Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un LIAA paredz sadarbību aizsardzības industrijā, tostarp kopīgu projektu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu un Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaisti. Vienošanās stiprina institucionālo koordināciju un nodrošina Latvijas uzņēmumiem piekļuvi Ukrainas aizsardzības nozares projektiem.
Savukārt memorandi starp LIAA un Ukrainas tirdzniecības un biznesa attīstības platformu “Trade House Ukraina”, kā arī LIAA un Eiropas–Ukrainas biznesa attīstības platformu “Trade House Europe” ir vērsti uz praktisku uzņēmumu atbalstu – partneru meklēšanu, tirgus apgūšanu, loģistikas risinājumu attīstību un projektu īstenošanu Ukrainā.
Vienošanās paredz sadarbību infrastruktūras un investīciju projektu attīstībā, loģistikas koridoru veidošanā, ES finansējuma piesaistē, kā arī uzņēmumu atbalstīšanai ienākšanai tirgū un pilotprojektu īstenošanā. Būtiska loma paredzēta analītiskās informācijas apmaiņai, biznesa misiju un biznesa individuālo tikšanos B2B formātā organizēšanai, kā arī Latvijas uzņēmumu iesaistei Ukrainas atjaunošanas projektos.
LIAA direktore Ieva Jāgere skaidro: "Ar šiem memorandiem mēs būtiski vienkāršojam Latvijas uzņēmumu ienākšanu Ukrainas tirgū, jo tie nozīmē koordinētu atbalstu, sākot no potenciālo partneru identificēšanas un tirgus informācijas līdz eksporta projektu īstenošanai. Praktiski tas nozīmē, ka uzņēmumiem vairs nav jāiet šo ceļu vieniem pašiem – tiek nodrošināts strukturēts institucionāls ietvars, kur LIAA kopā ar Ukrainas un Latvijas partnerinstitūcijām palīdz ātrāk un precīzāk atrast sadarbības partnerus, saprast tirgus specifiku un virzīt konkrētus projektus līdz ieviešanas fāzei. Tas būtiski samazina ienākšanas barjeras un paātrina ceļu no biznesa idejas līdz reāliem darījumiem un investīcijām."
Misijas rezultāti Polijā apliecina, ka Polija ir viens no perspektīvākajiem sadarbības partneriem Latvijas uzņēmumiem, īpaši tehnoloģiju un enerģētikas jomās. Liels potenciāls kopīgu projektu attīstībā ir gan aizsardzības industrijā, gan digitālajos risinājumos un viedajā enerģētikā. To apliecina tikšanās un sarunas kā ar Polijas Duālā pielietojuma tehnoloģiju kameras (Polish Dual Use Chamber) un organizācijas Digital Poland pārstāvjiem, tā arī uzņēmuma WB Group, kas ir viens no vadošajiem Polijas privātās aizsardzības industrijas uzņēmumiem ar specializāciju bezpilota sistēmās, kaujas vadības risinājumos un modernās militārās tehnoloģijās, ekspertiem.
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas pārstāv plašu Latvijas ekonomikas nozaru spektru, tostarp aizsardzības un drošības jomā – Brasa Defence Systems; enerģētikā un zaļās transformācijas risinājumos – Latvenergo, Eco Heat Technologies un Stiga RM; informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, digitalizācijā un mākslīgā intelekta risinājumos – Latvijas Mobilais Telefons, Tet, Tilde, Belam-Rīga un Exonicus R&D; farmācijā un veselības tehnoloģijās – Olpha; rūpniecībā un inženierijas risinājumos – Rīgas dīzelis DG, Lesjofors Springs LV LSEZ un Easywood; finanšu un uzņēmējdarbības atbalsta sektorā – Rietumu Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Eksportētāju asociācija “The Red Jackets”; kā arī vides un aprites ekonomikas jomā – Eco Baltia vide.
Biznesa forumi Varšavā un Kijivā ar nozīmīgu vietējo uzņēmumu interesi apliecināja augstu starptautisko interesi un Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. Parakstītie memorandi savukārt nodrošina nepieciešamo institucionālo ietvaru, lai šī sadarbība pārtaptu konkrētos projektos un darījumos.
Tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” valdes priekšsēdētājs Artūrs Vasiļevskis atzīmē: "Pēc šīs LIAA tirdzniecības misijas Polijā un Ukrainā mēs skaidri redzam būtisku potenciālu digitālo risinājumu attīstībai reģionā, mūsu valodas tehnoloģiju risinājumu attīstībai un izmantošanai. Īpaši nozīmīgas ir iespējas sadarboties ES līmeņa projektos mākslīgā intelekta un daudzvalodu tehnoloģiju jomā, kas var kļūt par nākamo soli mūsu izaugsmē Eiropas tirgū."
Tirdzniecības misija ir daļa no LIAA mērķtiecīgā darba, lai stiprinātu Latvijas uzņēmumu eksportspēju, paplašinātu to darbību starptautiskajos tirgos un veicinātu dalību augstas pievienotās vērtības projektos.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē ES līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.
