VDAA pēc drošības iestāžu informācijas lauzusi sešus līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem
Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA), balstoties no drošības iestādēm saņemtās informācijas, kopumā lauzusi sešus līgumus ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.
Līgumi izbeigti ar SIA “Corporate Systems” par “Ģeoportāla, Ģeotelpisko datu savietotāja un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa pilnveidošanu un uzturēšanu”, ar SIA “Corporate Consulting” — par diviem līgumiem vispārīgo vienošanos ietvaros: “Informācijas sistēmu un resursu drošības auditi” un “Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi”, ar SIA “Iepirkumiem.lv” — par “Neatkarīga eksperta piesaisti VDAA veikto iepirkumu dokumentu satura analīzei”, ar SIA “Baltic Software Factory” — par “Vēlēšanu platformas vēlēšanu zīmju skenēšanas sistēmas komponentes pilnveidošanu uz pieprasījuma pamata”, kā arī ar AS “RIX Technologies” — par “Vēlēšanu platformas pilnveidošanu uz pieprasījumu pamata”.
VDAA uzsver, ka šo līgumu laušana neapdraud aģentūras pārvaldīto informācijas sistēmu darbību un neietekmē valsts digitālo pakalpojumu nepārtrauktu nodrošināšanu.
Kā ziņots, Valsts policija Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.