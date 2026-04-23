"Warner Bros. Discovery" akcionāri atbalsta uzņēmuma pārdošanu Trampa sabiedrotajam Elisonam piederošajam "Paramount Skydance"
ASV mediju un izklaides uzņēmuma "Warner Bros. Discovery" akcionāri ceturtdien atbalstīja plānoto darījumu, kurā šo kompāniju iegādāsies cits amerikāņu mediju un izklaides konglomerāts "Paramount Skydance".
Šāds darījums kļuva iespējams pēc tam, kad straumēšanas platforma "Netflix" februāra beigās paziņoja, ka nepalielinās "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
Vienošanās paredz, ka "Paramount Skydance" maksās 31 dolāru par katru "Warner Bros. Discovery" akciju, tādējādi šī darījuma vērtība sasniegs 81 miljardu dolāru. Ieskaitot parādsaistības, darījuma summa veido 110 miljardus dolāru.
Šo darījumu jau apstiprinājušas abu uzņēmumu padomes, un to paredzēts pabeigt 2026. gada trešajā ceturksnī. Taču darījumam vēl nepieciešamas ASV regulatoru un Eiropas Komisijas atļaujas.
Jau ziņots, ka "Paramount" paaugstināja "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu par vienu dolāru līdz 31 dolāram par akciju. Tāpat "Paramount" piedāvāja segt 2,8 miljardu dolāru līguma laušanas maksu, kas "Warner Bros. Discovery" būtu jāmaksā "Netflix", ja tas atteiktos no šī darījuma. "Paramount" arī apņēmies samaksāt "Warner Bros. Discovery" septiņus miljardus dolāru gadījumā, ja varasiestādes bloķētu šo darījumu.
Savukārt decembra izskaņā miljardieris Lerijs Elisons piedāvāja personīgo garantiju 40,4 miljardu dolāru apmērā, lai atbalstītu "Paramount" izteikto piedāvājumu "Warner Bros. Discovery" pārņemšanai. Ar šo garantiju Elisons centies mazināt "Warner Bros. Discovery" direktoru padomes paustās bažas, ka "Paramount" izteiktais piedāvājums ir pārāk riskants.
"Paramount" savā piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredz iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū Trampu asi kritizējošo CNN.