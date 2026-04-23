Kozlovskis: hibrīdapdraudējuma gadījumā frontes līnija ir visur
Hbrīdapdraudējuma dēļ frontes līnija ir faktiski visur un to apzinās ne tikai pierobežas valstis, bet arī citas ES valstis, ceturtdien atsaucoties uz ārvalstu kolēģiem, "Iekšlietu ministrijas Industrijas dienas" atklāšanā norādīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Ņemot vērā šo apdraudējumu, visām valstīm ir plašs spektrs drošības vajadzību, un šodien notiekošā "Iekšlietu ministrijas Industrijas diena" ir iespēja uzņēmējiem demonstrēt jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, sacīja ministrs.
Ministrs klātesošajiem atgādināja, ka Latvija jau vairākus gadus saskaras ar nelegālās migrācijas spiedienu no Baltkrievijas, tāpēc iekšlietu nozare turpina investēt viedās robežas veidošanā. Tāpat skaidrs, ka nepieciešams turpināt attīstīt kiberdrošību, bet mākslīgais intelekts ir neizbēgams solis tās stiprināšanā, sprieda politiķis.
Ministrs arī uzsvēra, ka civilās aizsardzības drošības stiprināšanā ir kopīgi jāstrādā, lai vēl vairāk mēģinātu piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības.
"Drošība nav tikai Baltijas valstu jautājums, jo visi saprot, ka Krievija ir pastāvīgs un ilgtermiņa drauds," uzsvēra ministrs un piebilda, ka ir nepieciešams ātri noteikt prioritātes.