"Ryanair" pasažieriem, kuri vēlas nodot bagāžu, būs jāierodas lidostā agrāk
Sākot no 2026. gada 10. novembra aviokompānijas "Ryanair" pasažieriem, kuri vēlas nodot reģistrēto bagāžu, būs jāierodas lidostā agrāk.
Kā norādīts paziņojumā aviokompānijas mājaslapā, no šīs datuma reģistrācija un bagāžas nodošana visās lidostās, no kurām notiek lidojumi, tiks slēgta 60 minūtes pirms plānotā izlidošanas laika (esošo 40 minūšu vietā).
"Tas dos divdesmit procentiem mūsu pasažieru (kuri nodod bagāžu) vairāk laika drošības kontroles un pasu kontroles veikšanai lidostā, kā arī savlaicīgai ierašanās pie iekāpšanas vārtiem, īpaši intensīvas noslodzes periodos, kad rindas lidostās var būt garākas,"komentēja "Ryanair" mārketinga direktore Dara Bredija, piebilstot, ka pārējo 80% aviokompānijas pasažieru, kas ceļo tikai ar rokas bagāžu, šī izmaiņa nemaz neskars.
Tas notiek, ņemot vērā "Ryanair" lielāka skaita pašapkalpošanās kiosku uzstādīšanu bagāžas nodošanai visā tās tīklā – tiek gaidīts, ka līdz oktobrim šādi kioski būs uzstādīti vairāk nekā 95% lidostu.
"Šie kioski ir pilnībā integrēti ar "Ryanair" lietotni, ļaujot pasažieriem reģistrēt bagāžu un izdrukāt bagāžas marķējumus, kas paātrina bagāžas nodošanas procesu un samazina gaidīšanas laiku," teikts paziņojumā.