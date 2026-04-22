Dzīvības pazīmes? NASA robots “Curiosity” uz Marsa atrod ko ļoti interesantu
NASA Marsa izpētes robots-pašgājējs “Curiosity” uz attālās planētas atklājis organiskas molekulas, kuras, kā tiek plaši uzskatīts, varētu būt saistītas ar dzīvības rašanos uz Zemes.
Molekulas, kas tika identificētas izžuvuša ezera gultnē, iepriekš uz Marsa nebija novērotas. “Curiosity” veiktā analīze gan nevar noteikt, vai šie organiskie savienojumi ir saistīti ar iespējamu dzīvību uz Marsa tālā senatnē, vai arī tie tika nogādāti uz planētas ar meteoriem vai izveidojušies ģeoloģiskos procesos.
Tomēr šis atklājums liecina, ka, ja uz Marsa kādreiz ir pastāvējusi mikroskopiska dzīvība, ķīmiskie pirkstu nospiedumi varētu saglabāties arī šodien.
„Mēs uzskatām, ka mēs skatāmies uz organisko materiālu, kas ir saglabājies uz Marsa 3,5 miljardus gadu,” sacīja profesore Eimija Viljamsa, Floridas Universitātes astroģeoloģe un “Curiosity” misijas zinātniece, kura vadīja eksperimentu. „Vai tā ir dzīvība? Mēs nevaram pateikt, balstoties uz šo informāciju,” viņu citē “The Guardian”.
“Curiosity” pēta Marsu jau kopš 2012. gada. Planētas Virsmas apstākļi ir ļoti skarbi: naktīs temperatūra nokrītas zem -100°C, un, ņemot vērā atmosfēras trūkumu, Marss netiek sargāts no spēcīgā saules starojuma ietekmes. Taču tālā pagātnē uz Marsa virsmas bija ūdens, un planētai bija arī atmosfēra.
Šie atklājumi paplašina cerības, ka Eiropas Kosmosa aģentūras atliktā misija, kas ir paredzēta 2028. gadā, varētu sniegt detalizētākus pierādījumus par organisko ķīmisko vielu dabu uz Marsa. Eiropiešu robots veiks urbumus līdz divu metru dziļumam un būs aprīkots, lai veiktu sarežģītākus testus, kas palīdzēs novērtēt atrastā izpētes materiāla izcelsmi.