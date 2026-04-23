Vairs nav nepieciešams slēpt špikeri - viss notiek atklāti, bet vienlīdz nemanāmi. Kā krāpjas jaunieši?
Kādreiz kārtīgi nācās piepūlēties, lai veiksmīgi kaut ko nošpikotu. Mūsdienās, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, jauniešiem tas padodas ļoti vienkārši.
Medijs "Rest of World", kas fokusējas uz tehnoloģijām un inovācijām, vēsta, ka mākslīgā intelekta viedbrilles ir kļuvušas par ļoti pieprasītu preci mūsdienās. Pat savu labumu tajās ir saskatījuši studenti. Kāda studente portālam atzina, ka izmanto tās eksāmenu laikā, kuros viņa zina, ka varētu iegūt nesekmīgu atzīmi. Viņa noskenē jautājumu, un brilles ātri sniedz atbildi. Dažkārt brilles aizņemas arī viņas klasesbiedri.
Briļļu cena, kā norāda portāls, svārstās no 270 ( aptuveni 225 eiro) līdz vairāk nekā 1000 ASV dolāriem ( aptuveni 833 eiro). Tomēr daudzi vietējie zīmoli cenšas panākt, lai tās varētu iegādāties vairāk cilvēku. Ķīnas valdība šogad iekļāvusi viedbrilles subsīdiju programmā, lai veicinātu patēriņu, piedāvājot atlaides līdz pat 500 juaņiem (aptuveni 61 eiro).
Brilles ir iespējams arī izīrēt. Tās izmanto dažādām vajadzībām, piemēram, lai tulkotu ceļa zīmes, ierakstītu biznesa sanāksmes. Tomēr daži studenti tās izīrē, lai krāptos eksāmenos, neskatoties uz to, ka Ķīnā svarīgāko eksāmenu, piemēram, valsts universitāšu uzņemšanas eksāmena laikā, ir aizliegts tās lietot. Taču tās nav aizliegtas izmantot skolas eksāmenu laikā.
Pētnieki pierādījuši, ka tie, kuri izmanto šādas brilles, uzrāda labākus rezultātus nekā tie, kuri neizmanto. Honkongas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes pētnieki nesen pierādīja, ka studenti, kuri nēsāja "Rokid" brilles, kuras bija sasaistītas ar ChatGPT 5.2, ierindojās top pieciniekā kā labākie no vairāk nekā 100 skolēniem. Lai skolotāji tomēr zinātu, kurš tādējādi atklāti krāpjas, pētniecības grupa strādā pie sistēmas, kas varētu palīdzēt skolotājiem atpazīt, kad studenti ir uzvilkuši viedbrilles.
Savukārt "Newsweek" norāda, ka "Reddit" platformā daudzi negatīvi skatās uz šīm viedbrillēm, jo norāda, vai tiešām tad ir nepieciešams iet uz skolu vai universitāti, ja tu to pabeidz, neko neiemācījies.