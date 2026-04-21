"Aldara" īpašniece "Carlsberg" kļūs par "PepsiCo" pudeļu pildītāju Baltijas un Ziemeļvalstīs
Dānijas alus un citu dzērienu ražošanas koncerns "Carlsberg" no 2029. gada 1. janvāra kļūs par ASV atspirdzinošo dzērienu kompānijas "PepsiCo" pudeļu pildītāju Dānijā, Somijā un visās trīs Baltijas valstīs, otrdien paziņoja uzņēmums.
2028. gada 31. decembrī beigsies pašlaik spēkā esošie "Carlsberg" līgumi ar "The Coca-Cola Company" Dānijā un Somijā.
"Carlsberg", kas jau 25 gadus pilda "PepsiCo" pudeles Zviedrijā un Norvēģijā, pārņems pudeļu pildīšanu visā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tirgū.
Kopumā "Carlsberg" būs "PepsiCo" dzērienu pudeļu pildītājs 14 tirgos Eiropā, Centrālāzijā un Dienvidaustrumāzijā - Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Kambodžā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Laosā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā, Šveicē un Zviedrijā.
2024. gadā "Carlsberg" iegādājās britu bezalkoholisko dzērienu ražotāju "Britvic", kas ir "PepsiCo" galvenais partneris Lielbritānijā un Īrijā ar ekskluzīvām tiesībām ražot un pārdot tādu zīmolu kā "Pepsi", "7Up" un "Lipton Ice Tea" produktus.
"Carlsberg" pieder Latvijas alus un citu dzērienu ražotājs "Aldaris".