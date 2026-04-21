INDEXO Banka līdz gada beigām plāno uzsākt uzņēmumu apkalpošanu, šī virziena vadītājs būs Edgars Kraučuks
INDEXO Banka līdz šī gada beigām plāno uzsākt pamatpakalpojumu piedāvāšanu uzņēmumiem un šo virzienu vadīs Edgars Kraučuks, kas bankas vadības komandai pievienojas no 20. aprīļa. Edgars Kraučuks ir uzkrājis vērtīgu gan banku, gan uzņēmējdarbības pieredzi, strādājot vienā no lielākajām lauksaimniecības uzņēmumu grupām LATRAPS, kā arī vairāk nekā piecpadsmit gadus ieņemot dažādus ar klientu apkalpošanu saistītus amatus bankās Nordea, Luminor un SEB.
“INDEXO Banka fizisku personu apkalpošanu uzsāka 2024. gada augustā, tomēr par pilnvērtīgi atvērtu banku uzskatīšu dienā, kad atvērsim pirmos kontus arī juridiskajām personām. Lai šī diena pienāktu pēc iespējas ātrāk un mūsu pakalpojumi lieliski atbilstu klientu vajadzībām, mūsu komandai pievienojas zinošs profesionālis – Edgars Kraučuks, kuram ir gan ilggadēja banku darbības pieredze, gan dziļa izpratne par to, kas ir nepieciešams uzņēmumu izaugsmei,” saka Valdis Siksnis, AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un viens no grupas dibinātājiem.
Savas profesionālās gaitas Kraučuks uzsāka SEB bankā, kam sekoja dažādas pozīcijas Nordea un Luminor bankās. Vēlāk viņš vadīja uzņēmumu Alfis, kas ir autorizētais Liebherr industriālās tehnikas izplatītājs Baltijā, bet pēc tam pievienojās LATRAPS, kurā bija atbildīgs par lauksaimniecības tehnikas biznesa virzienu.
“Savā profesionālajā karjerā esmu gan pārdevis un vadījis banku pakalpojumu pārdošanu, kā arī veidojis bankas sadarbību ar korporatīvajiem klientiem, gan bijis banku klienta lomā. Pat vadot Latvijas mērogiem visai lielu uzņēmumu, jutos banku aizmirsts un ignorēts. Pēdējos gados uzņēmēju attiecības ar bankām vairāk atgādina sadarbību ar valsts institūcijām nekā biznesa organizācijām. Uzskatu, ka INDEXO komandai ir lieliskas iespējas to mainīt,” saka E. Kraučuks, INDEXO Bankas uzņēmumu apkalpošanas vadītājs.
Kraučukam ir biznesa vadības grāds, kas iegūts Banku Augstskolā, un viņš ir studējis biznesa vadību Strathclyde Business School Apvienotajā Karalistē.