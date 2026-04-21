Auto 2026 izstādē gaidāmas vērienīgas pirmizrādes - līdz pat pilnīgi jauniem zīmoliem
Outdoor motoizstādes iespaidi vēl lāgā nebūs izklīduši, kad jau atkal varēsim doties uz Ķīpsalas izstāžu centru, šoreiz apskatīt jaunākos automašīnu modeļus.
24. aprīlī tur gaidāma kāda Latvijā vēl neredzēta zīmola pirmizrāde! “Šī gada izstādē startēs divi jaunu zīmoli Omoda un Jaecoo,” stāsta importētāja pārstāvis Ģirts Zemītis. Šo zīmolu īpašnieks ir lielais koncerns Chery, kura produkciju mēs jau pazīstam. No astoņiem Omoda un Jaecoo modeļiem Latvijā sākotnēji būs pieejami trīs. Šie ķīniešu krosoveri pārstāv augstāku tirgus nišu nekā tehniski radniecīgie Chery. Domājams, ka jau izstādes laikā Omoda un Jaecoo būs ievākušies savā nākamajā mājvietā Biķernieku ielā.
Viens no pazīstamākajiem ķīniešu zīmoliem BYD Rīgas autoizstādē izcelsies ar veselām trim pirmizrādēm. “Tas pirmais būs Atto 2 PHEV lādējamais hibrīds, kontrastam arī Seal U,” teic BYD tirdzniecības vadītājs Edijs Keisters. Trešais BYD jaunums būs jauna Atto 3 modeļa versija - pie tam kāda: pilnīgi savādāks Atto 3 kā līdz šim ar līdzīgu dizainu, pilnpiedziņu un 500 ZS! BYD tagad iegādājams ne tikai Rīgā, tāpēc arī klientu loks kļuvis plašāks.
Daudz jaunumu auto izstādei gatavo arī tradicionālie tirgus spēlētāji, tostarp japāņu Nissan. “Mums būs divi lieli jaunumi - Micra un LEAF,” ziņo Nissan dīlera Norde pārstāvis. Par Micru viss skaidrs. Patiesībā tas ir pārzīmolots elektromobilis Renault 4, un izstādes laikā jau būs nonācis Nissan autosalonos. Bet kas notiek ar jauno LEAF? “Par LEAF informācijas vēl nav, bet tuvāk uz pavasari varēs veikt testa braucienus autocentrā,” tā Igors Eglītis no Norde. “Svarīgākais, ka LEAF atteicies no ChaDeMo spraudņa un pārgājis uz CCS2.”
Izstādes apmeklētāji, kas meklē cenu, noteikti iestūrēs Dacia stendā. “Autoizstādē piedalīsimies ar Dacia Sandero, kas ir pārdotākais Eiropā, būs Duster un Bigster, kas ir gada auto 3. vietas ieguvējs. Protams pieejami ar visiem iecienītiem dzinējiem,” atklāk Maksims Blokins, Renault/Dacia tirdzniecības konsultants autosaonā Norde. Pirmo reizi Dacia krosoveri būs pieejami unikālās kombinācijās - benzīns, gāze, hibrīds, kā arī pilnpiedziņa un automāts. Vēl iespaidīgāks modeļu klāsts gaidāms Renault stendā: “Parādīsim jauno Clie, Espace ar 200 ZS, Rafale un, protams, Renault 5.” Starptautiskā izstāde Auto 2026 notiks no 24. līdz 26. aprīlim.