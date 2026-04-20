"Rail Baltica" Kauņas-Viļņas posma pabeigšana paredzēta līdz 2033. gada beigām
Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta "Rail Baltica" Kauņas-Viļņas posmu paredzēts pabeigt līdz 2033. gada beigām.
Šis galīgais termiņš noteikts Lietuvas Satiksmes ministrijas sagatavotajā īpašajā infrastruktūras attīstības plānā, kas attiecas uz posmu starp Kauņu un Viļņu. Šim plānam vēl ir nepieciešams valdības apstiprinājums.
Tiklīdz valdība apstiprinās Kauņas-Viļņas posma īpašo plānu, sāksies zemes iegādes procedūras.
Jau ir veikti provizoriskie ģeoloģiskie, arheoloģiskie un citi nepieciešamie pētījumi. Izstrādāta koncepcija ar vismaz četriem maršruta variantiem un alternatīvām saistītajiem objektiem, tostarp dzelzceļa stacijām Kauņas un Viļņas lidostās, 1435 mm sliežu platuma stacijām, Viļņas pasažieru staciju, intermodālo termināli un savienojošajiem ceļiem.
Saskaņā ar dokumentu īpašā plāna izmaksu un ieguvumu analīze liecina, ka kopējais provizoriskais ieguldījums šajā infrastruktūrā būs aptuveni 2,5 miljardi eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots uzbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.