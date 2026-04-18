Rīgas Motormuzejā atklāta Biķernieku trases 60 gadu jubilejai veltīta izstāde
FOTO: apmeklētāji 60 gadu jubilejas izstādē iepazīst Biķernieku trases bagāto vēsturi un izbauda sacensību atmosfēru
Sestdien, 18. aprīlī plkst. 12.00, Rīgas Motormuzejā tika atklāta īpaša izstāde, kas veltīta Biķernieku trases 60 gadu jubilejai.
Pirmo reizi izstādes atklāšana bija publiska, aicinot ikvienu interesentu klātienē piedalīties šajā nozīmīgajā notikumā un iepazīt leģendārās Biķernieku trases bagāto vēsturi.
Izstāde atklās stāstu par vienu no nozīmīgākajām Baltijas motoru sporta vietām, piedāvājot unikālu iespēju aplūkot vairāk nekā 20 vēsturiskus sacīkšu eksponātus – motociklus, gokartus, formulas un sacīkšu auto, kas dažādos laikos veidojuši Biķernieku trases leģendu.
Papildus tehnikai izstādē būs apskatāmi arī vēsturiskie materiāli – fotogrāfijas, plakāti, trases relikvijas un ar sportistiem saistīti priekšmeti, kas ļaus daudzpusīgi iepazīt trases attīstību, sacensību atmosfēru un personības, kuras atstājušas spilgtu nospiedumu Latvijas auto un moto sporta vēsturē.
Biķernieku trase sešu desmitgažu laikā kļuvusi par neatņemamu Latvijas motoru sporta simbolu, kur norisinājušās neskaitāmas pasaules līmeņa sacensības un izaugušas vairākas sportistu paaudzes. Jubilejas izstāde Rīgas Motormuzejā būs iespēja atskatīties uz šo nozīmīgo mantojumu un novērtēt trases vietu Latvijas sporta un tehnikas kultūras vēsturē.