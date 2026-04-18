Degvielas cenas Baltijas valstu galvaspilsētās beidzot ir kritušās, taču Rīga joprojām ir visdārgākā
Degvielas cenas Baltijā ir kritušās: benzīns un dīzeļdegviela ir lētāki gandrīz visur, taču atšķirība starp galvaspilsētām tikai pieaug. Tomēr Rīga atkal ir starp dārgākajām pilsētām.
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas samazinājās, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Arī dīzeļdegviela visdārgākā bija Rīgā, seko Viļņa, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā piektdien 95. markas benzīna cena, salīdzinot ar iepriekšējo piektdienu, samazinājās par 2,2% - līdz 1,814 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā kritās par 2,3% un piektdien bija 2,094 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95. markas benzīna cena nedēļas laikā nemainījās un bija 1,739 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 4,1% un piektdien bija 2,079 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās 95. markas benzīna cena nedēļas laikā kritās par 3,1% - līdz 1,694 eiro par litru piektdien, bet dīzeļdegviela maksāja 1,954 eiro par litru, kas ir par 6,5% mazāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā un Viļņā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, saglabājās stabila un piektdien bija attiecīgi 1,085 eiro un 0,979 eiro par litru. Tallinā autogāzes cena palielinājās par 1,9% un piektdien bija 0,977 eiro par litru.