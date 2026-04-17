Bezceļu tests: "Subaru Forester" pierāda, ka dzelži ir svarīgāki par modernām tehnoloģijām
"Subaru Forester" konkursā "Latvijas Gada auto 2026" iekļuva Top3 nominācijā "Gada Bezceļu auto 2026". Šis apvidus automobilis uz žūriju atstāja ļoti pozitīvu iespaidu bezceļu testos – lielā mērā pateicoties pilnpiedziņas sistēmas un balstiekārtas sniegumam.
Jaunais sestās paaudzes “Forester” faktiski ir padziļināta iepriekšējā modeļa modernizācija. Virsbūves izmēri un apjoms saglabājušies, taču pilnībā no jauna izveidota priekšējā reste, LED starmeši, sānu dekoratīvās aizsarguzlikas un aizmugurējie lukturi. Salonā svarīgākais jauninājums ir lielais, vertikālais ekrāns no “Outback”.
Vienīgais pieejamais spēka agregāts ir benzīna pašuzlādes hibrīds uz leģendārā divu litru bokserdzinēja bāzes. Kopā tas attīsta 136 ZS jaudu un 248 Nm griezes momentu. Pārnesumkārba ir bezpakāpju variators. Tehniskajos datos norādītais vidējais degvielas patēriņš ir 8,1 l/100 km, klīrenss 220 mm, pašmasa 1750 kg un pieļaujamā piekabes masa 1870 kg.
Taču visi uzlabojumi nav ar aci saskatāmi. Ražotājs apgalvo, ka ir pilnveidotas gaitas īpašības, proti, piekares sānu svārstības samazinātas par 44%. Tāpat jaunajam “Forester” esot par 39% labāka skaņas izolācija.
“Subaru Forester” tiek piedāvāts trīs aprīkojuma versijās. “Adventure” komplektācijā tas maksā 35 900 eiro. “Limited un Touring” cena attiecīgi ir 39 990 un 41 900 eiro. Ja neskaita mazliet pieticīgāko “Adventure”, tad abās pārējās versijās viss, ko Forester piedāvā, ir standartaprīkojumā – no 360 grādu kamerām līdz elektriski regulējamiem ādas sēdekļiem.
Konkursa “Latvijas Gada auto 2026” žūrijas viedokļi par “Subaru Forester”
Viesturs Leitholds, auto žurnālists, “iAuto.lv”:
““Subaru” jau izsenis lepojas ar savu pilnpiedziņu un spējām iebraukt dziļāk bezceļos. Un viens no markas karognesējiem ir bijis tieši “Forester” modelis – praktisks un daudzpusīgs. Tādu tēlu “Forester” nes arī savā jaunajā paaudzē – nekur nav pazudusi simetriskā pilnpiedziņa, plaša telpa salonā un robustais izskats. Tas viss joprojām ir. Tomēr liekas, ka jaunais “Forester” ir dziļāka iepriekšējās paaudzes modernizācija, nevis pavisam jauns modelis. Identiska garenbāze, identisks augstums, klīrenss, dzinējs u.t.t. To visu paspilgtina vienkāršie analogie mērinstrumenti un multimediju sistēmas saskarne, kas atgādina kāda mūzikas centra krāsainās vizualizācijas no divtūkstošajiem.
No iepriekšējās paaudzes atšķiras ārējais izskats un ir nedaudz citāds salona iekārtojums. Tehniski visvairāk izmaiņas veiktas, lai uzlabotu braukšanas komfortu, padarītu precīzāku vadāmību un novērstu trokšņus salonā. Pasaulē “Forester” tiek piedāvātas arī 2,5 litru benzīna dzinēja versijas ar 180 un 194 zirgspēkiem, bet mūsu tirgū auto ir pieejams vien ar 2 litru benzīna dzinēju un vieglā hibrīda tehnoloģiju, kopā attīstot 136 zirgspēku jaudu.
Visādi citādi “Forester” joprojām ir kārtīgs “Forester” un izpilda gandrīz visu, ko no tā sagaida, jo īpaši uz slikta ceļa seguma un bezceļos. Uzsākot braukt, pieslēdzas elektromotors un “Forester” burtiski raujas uz priekšu, un auto viegli pārvar arī sarežģītākus braukšanas apstākļus. Tomēr ir brīži, kad gribētos kaut drusciņ vairāk jaudas. Auto arī piedāvā gana labu komfortu ilgstošākiem braucieniem pa šoseju, taču apdzīšanas manevri gan ir jāapdomā.”
Jānis Bite, saimniecības pārvaldes vadītājs, “Latvijas Valsts meži” AS:
““Subaru” cienītāji nebūs vīlušies – “Forester” nav zaudējis nekā no savas būtības un palicis uzticīgs savām pamatvērtībām – pilnpiedziņa, klīrenss ap 22 cm, ietilpība un, protams, bokserdzinējs.
Salona instrumentu panelī saglabāti analogie dzinēja apgriezienu un ātruma rādītāji – šādas lietas nu jau ir retums! Savukārt paneļa vidū ir jauna 11,6” vertikāla multimediju sistēma, kas atbalsta “Apple CarPlay/Android Auto”.
Lai gan hibrīdā sistēma nodrošina arī Start/Stop funkciju ar litija jonu akumulatoru, japāņu inženieri ir nodrošinājušies ar diviem 12 V akumulatoriem. Degvielas patēriņš gan joprojām nav pārsteidzoši mazs – jau ierastie nedaudz virs 8 l/100 km!
“Subaru” Eiropas tirgū modeļiem ar iekšdedzes dzinējiem tālruņa aplikāciju diemžēl nepiedāvā – tikai elektriskajam “Solterra” modelim. Savukārt ASV šāda aplikācija darbojas un ir labi novērtēta – 4.7 no 78 000 atsauksmēm un vairāk nekā 1 milj. lejupielāžu!”
Sandris Metuzāls, auto žurnālists, “Jauns.lv”:
“Ja būtu balva "Vecais kareivis" vai "Par uzticību vecajiem standartiem", tad to noteikti būtu pelnījis "Subaru Forester". Ja paskatāmies uz tā ārējo izskatu, tad liekas, ka auto pie mums atbraucis no tālā 2005. gada. Iekāpjam iekšā un paskatāmies uz priekšējo paneli – tiešām no 2005. gada! Šis ir vienīgais no konkursam pieteiktajiem automobiļiem, kuram vēl ir analogais spidometrs! Arī priekšējā paneļa vidū noliktais displejs nav no tiem pašiem modernākajiem ne izmēru, ne arī izšķirtspējas ziņā. Atpakaļskata kameras (labi vismaz, ka tā te ir) rādītais attēls ir mežā braukšanai domātai automašīnai nepiedienīgi mazs, jo kādu zālē ieaugušu celmu tajā var arī nepamanīt. Taču kopumā konservatīvisma, vai, mūsdienīgi izsakoties, vintāžas piesitiens neko daudz “Forester” nekaitē, jo šim vāģim ir sava auditorija, kurai, pieļauju, visi modernie tehnoloģiju brīnumi, sākot ar TikTok un beidzot ar ceļa joslu asistentu, riebjas. Ja kādam vajag vecā kaluma braucamo, tad te tas ir.
Mežā un uz zemes ceļiem “Forester” ir karalis. Jaudas varētu būt mazliet vairāk, tomēr nevienā brīdī neradās doma, ka auto varētu iesprūst smiltājā vai dubļos. Sēņošanai, copei vai medībām būs pašā laikā. Uz šosejas gan jau pieminētais jaudas trūkums - 136 zirgspēki - liek sevi manīt. Lai ieskrietos līdz 100 km/h, auto vajag 12 sekundes. Ja reiz tas ir uzņēmis ātrumu, tad pa šoseju pletē stabili, tomēr apdzīšana nekāda dinamiskā nebūs. Par kādiem 37 – 38 tūkstošiem eiro auto būtu ņemams (par tādu naudu gan sanāk diezgan pieticīga komplektācija), bet 42 000 eiro, ko prasa par labāko komplektāciju, gan, manuprāt, ir nedaudz pārspīlēti.”
Jānis Vanks, autosportists, “Drošas braukšanas skolas” direktors:
““Subaru Forester” ir iesprūdis pagātnē un man par to nav satraukuma. Šis auto, izņemot +1 km/h brīdinājumu un citu uz nerviem krītošu elektroniku, kas tagad ir visos jaunajos auto, neatšķiras no “Subaru”, kas ir desmit vai vairāk gadus veci.
Viss šķiet analogi, nedaudz vecmodīgi (kas nav slikti) un kārtīgi. Tu saņem to, pie kā esi pieradis, ja brauc ar “Subaru”. Visu cieņu, tas ir forši mūsdienās – nepazaudēt savas kvalitātes.
Brauc tas auto kā “Subaru”, bezceļus iekaro kā “Subaru”, salons kā “Subaru”. Īsāk sakot – “Subaru Forester”. Un ar to viss pateikts. Forši!”
Konkursā “Latvijas Gada auto 2026” uzvarēja “Cupra Terramar” , bet pērn par “Latvijas Gada auto 2025” kļuva “Škoda Kodiaq”.
