“Google.org” piešķīris 200 tūkstošus eiro, lai Latvijas izglītības sistēmā tiktu integrēts mākslīgais intelekts
“Google.org” piešķīris 200 000 eiro biedrībai “Riga TechGirls”, lai atbalstītu nacionāla mēroga iniciatīvu mākslīgā intelekta (MI) integrācijai Latvijas izglītības sistēmā.
Šo ilgtermiņa iniciatīvu izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar “Riga TechGirls”, un tās mērķis ir nodrošināt gan pedagogus, gan skolēnus ar nepieciešamajiem rīkiem digitāli orientētai nākotnei.
Piešķirtais finansējums ļaus “Riga TechGirls” uzsākt izglītības satura kopīgu izstrādi, nodrošinot saskaņotu visu iesaistīto institūciju darbību un MI integrāciju atbilstoši valsts izglītības programmas prioritātēm.
Šī sagatavošanās posma mērķis ir nodrošināt, ka turpmākā MI ieviešana Latvijas skolās ir pētījumos un datos balstīta, labi koordinēta un saskaņota ar valsts izglītības prioritātēm. Pateicoties piešķirtajam finansējumam, “Riga TechGirls” koncentrēsies uz kopīgu vispārējās programmas un individuālo mācību ceļu izstrādi, kā arī nodrošinās vienmērīgu un koordinētu tās ieviešanas sākumu. Biedrība būs arī atbildīga par specializētas starpdisciplināras komandas izveidi, apvienojot MI, pedagoģijas, administrācijas un finanšu ekspertus.
“Gadu gaitā, “Google.org” ir atbalstījis digitālo prasmju attīstību Latvijā, cieši sadarbojoties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām, arodbiedrībām un kopienu organizācijām. Ar šo grantu mēs paplašinām savu darbības jomu un palīdzam veidot pamatus pārdomātai un iekļaujošai pieejai mākslīgajam intelektam valsts izglītībā. Mūsu mērķis ir palīdzēt Latvijai sagatavot pedagogus un izglītības iestādes nākotnei, kur tehnoloģijas atbildīgā un praktiskā veidā stiprina mācīšanu un mācīšanos,” norāda Liza Ateh, “Google.org” vadītāja Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.
“Pats mākslīgais intelekts izglītību neizmainīs – to darīs skolotāji. Šī iniciatīva ir vērsta uz to, lai sniegtu pedagogiem Latvijā pārliecību, rīkus un atbalstu izmantot mākslīgo intelektu tā, lai tas patiesi uzlabotu mācību procesu, nevis to sarežģītu. Kopā ar partneriem mēs veidojam sistēmu, kurā tehnoloģijas stiprina cilvēka potenciālu, padarot izglītību personalizētāku un mūsdienīgāku, un ikvienu skolotāju – un līdz ar to arī katru skolēnu – labāk sagatavotu nākotnei,” uzsver Anna Andersone, “Riga TechGirls” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore.