No amata atkāpusies "Rīgas siltuma" valdes locekle Kutkēviča
No amata atkāpusies "Rīgas siltuma" valdes locekle Kutkēviča, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.
Kutkēviča pieņēmusi lēmumu izbeigt pilnvarojuma līgumu ar šī gada 17. aprīli. Kā ziņots Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šonedēļ plāno skatīt jautājumu par Kutkēvičas vīra Kaspara Kutkēviča uzņēmuma SIA "Elsana" dalību siltumuzņēmuma iepirkumos. Komitejas sēde sasaukta piektdien, 17. aprīlī.
Iepriekš izskanējis, ka "Elsana" piedalījusies vairākos "Rīgas siltuma" iepirkumos un saņēmusi pasūtījumus par kopējo summu 1,45 miljoni eiro. Skatīt šo jautājumu rosināja opozīcija.
Šajā komitejas sēdē iecerēts skatīt arī otru opozīcijas rosināto jautājumu par SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" rīcību, nododot klientu parādu piedziņu trešām personām, kas piemēro soda sankcijas parādniekiem.
Jau ziņots, ka "Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim, bija 239,625 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga daudzkārtīgi un sasniedza 19,888 miljonus eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.
Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 239,618 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 3,6%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 61,4% - līdz 6,373 miljoniem eiro. Koncernā "Rīgas siltums" ietilpst arī SIA "Rīgas BioEnerģija".
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.