Mūžs ilga tikai divus mēnešus: "airBaltic" slēdz jaunatklāto reisu

"airBaltic" pārtrauks lidojumus uz Kauņu degvielas cenu kāpuma dēļ.
Tūrisms
Šodien 22:27
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" no 7. maija pārtrauks lidojumus no Rīgas uz Lietuvas pilsētu Kauņu degvielas cenu pieauguma dēļ, paziņojis Lietuvas lidostu uzņēmuma vadītājs Simons Bartkus.
Kā vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs, Informāciju par lidojumu atcelšanu apstiprināja arī "airBaltic" pārstāvji.
"airBaltic" norādīja, ka šobrīd tas ir vienīgais lidojums, kas tiek atcelts, un uzņēmums turpina rūpīgi analizēt kopējo situāciju. Lidojumi uz Kauņu tika uzsākti tikai šā gada martā.
Jau ziņots, ka pagājušā gada augustā Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņoja, ka nākamajā vasaras sezonā – no 2026. gada marta beigām līdz 2026. gada oktobra beigām – plāno uzsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Kauņu (Lietuvu), veicot reisus piecas reizes nedēļā.