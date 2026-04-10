Remontdarbu dēļ uz nedēļu mainīsies vilcienu satiksme starp Tallinu, Rīgu un Viļņu
No 13. līdz 19. aprīlim būs izmaiņas vilcienu satiksmē maršrutā Tallina – Tartu – Rīga – Viļņa. Infrastruktūras uzlabošanas darbu dēļ starptautiskā vilcienu satiksme būs pārtraukta no 13. līdz 17. aprīlim, savukārt 18. un 19. aprīlī reisi uz Rīgu un Viļņu kursēs tikai līdz Tartu.
Kompānijas "Elron" pārstāvji aicina visus pasažierus savlaicīgi iepazīties ar aktualizētajiem reisu grafikiem.
No 13. līdz 16. aprīlim visi reisi starp Tartu un Valgu tiks nodrošināti ar autobusiem. Vilcienu satiksme šajā posmā tiks atjaunota 17. aprīlī.
No 12. līdz 17. aprīlim infrastruktūras darbu dēļ posmos Aegviidu - Tapa un Tartu - Valga netiks nodrošināti starptautiskie vilcienu reisi, tostarp:
Narva – Rīga - Viļņa
Tallina – Rīga - Viļņa
Tallina – Tartu - Rīga
maršruti ar pārsēšanos Valgā
Savukārt 18. un 19. aprīlī starptautiskie reisi (Tallina/Narva–Tartu–Rīga/Viļņa) kursēs tikai līdz Tartu.
Pēdējais tiešais reiss Tallina - Rīga pirms remontdarbiem notiks 11. aprīlī, bet reiss Rīga – Tallina būs 12. aprīlī. Regulārā vilcienu satiksme starp Tallinu un Rīgu tiks atjaunota 20. aprīlī.