Mākslīgais intelekts palīdz atvērt jaunu riepu centru
Riepu tirdzniecības un servisa uzņēmums Autoriepu Nams allaž atradies Ziepniekkalna ielas pašā sākumā, var teikt, ka pie Rīgas vārtiem, iebraucot galvaspilsētā no Ķekavas. Marta beigās tika atklāta pirmā Autoriepu Nama filiāle Pārdaugavā, K. Ulmaņa gatvē.
Subaru un GWM marku automašīnu īpašniekiem Oskara nosauktā adrese šķiet pazīstama. Patiesi, Autoriepu Nama jaunā filiāle atrodas zem viena jumta ar Ad Rem Auto. Oskars Krampāns, Autoriepu Nams direktors: "Līdz šādam lēmuma nonācām mākslīgā intelekta dēļ. Ar riepu tirdzniecību mums drīz vien būs par maz, to spēs arī MI, bet riepas nomainīt tas gan pagaidām nevarēs.”
Jaunā filiāle pieejama gan no Ulmaņa gatves, gan no Jaunpils ielas. "Šī centra mērķauditorija ir Mārupe, T/C Spice apkārtne, Torņakalns un Šampēteris," skaidro O. Krampāns, "protams, šeit tiek gaidīti visi mūsu klienti kaut no Juglas, tomēr izdevīgāk būs tiem, kas dzīvo tuvumā.”
Klientu ērtībām iekārtota gaiša uzgaidāmā telpa ar mīkstajām mēbelēm un kafijas automātu. Riepu tirdzniecība tiešā veidā Ulmaņa gatvē gan nenotiks. "Šis servisa centrs seko modes tendencēm Eiropā. Riepas veikalā neatrodas, bet tās var piegādāt no noliktavas," saka Oskars.
Komerctransportam un lielajām tehnikas vienībām riepas gan joprojām tiks mainītas tikai galvenajā Autoriepu nama servisā.