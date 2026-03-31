Vai degvielas uzpildes stacijās uzpilda mazāk, nekā rāda skaitītājs? PTAC publicē pārbaužu rezultātus
Saistībā ar sabiedrībā aktualizētajiem jautājumiem par degvielas cenu pieaugumu un iespējamu iepildītās degvielas daudzuma neatbilstību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2026. gada martā veica pārbaudes lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos Latvijā.
Pārbaudēs tika vērtēta dīzeļdegvielas uzpildes mērsistēmu precizitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Kopumā pārbaudīti 7 lielākie degvielas uzpildes staciju tīkli.
Pārbaužu rezultāti apliecina, ka būtiski pārkāpumi netika konstatēti un tie neietekmē patērētājiem uzpildītās degvielas daudzumu. Tas nozīmē, ka patērētāji var paļauties uz degvielas uzpildes sistēmu precizitāti.
Vienlaikus PTAC vērš uzmanību – ja rodas aizdomas par neatbilstību starp iepildīto degvielas daudzumu un uzpildes iekārtas rādījumu, ieteicams nekavējoties vērsties pie degvielas uzpildes stacijas darbiniekiem. Šādās situācijās uz vietas iespējams veikt kontrolmērījumu, izmantojot kalibrētu mērtrauku.
PTAC uzsver, ka automašīnas degvielas līmeņa rādītāji un plastmasas kannu iedaļas nav uzskatāmi par precīziem mērinstrumentiem, tāpēc uz tiem balstīti secinājumi var būt maldinoši. Prakse rāda, ka PTAC saņemtās sūdzības par mērsistēmu precizitāti, kas balstītas uz automašīnas degvielas līmeņa rādījumiem un degvielas kannu atzīmēm, apstiprinās tikai retos gadījumos.
2025. gadā, veicot metroloģisko uzraudzību 39 degvielas uzpildes stacijās un pārbaudot 466 mērsistēmas, PTAC konstatēja, ka:
• neatbilstības bija 11 % gadījumu;
• biežākā problēma – nokavēta atkārtotā verificēšana.
Vienlaikus, testējot 87 mērsistēmas, 16 gadījumos konstatēta pieļaujamās kļūdas robežas (0,5 %) pārsniegšana, taču pārsvarā novirzes bija nelielas (līdz 0,60 %).
PTAC turpinās regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu godīgu un precīzu degvielas tirdzniecību Latvijā.