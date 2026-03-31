No šodienas jauna kārtība maršrutā Rīga - Tartu: "Elron” sāk apkalpot arī vietējos Latvijas reisus
No 31. marta Igaunijas pasažieru vilcienu operators “Elron” uzsācis arī vietējo biļešu tirdzniecību Latvijā maršrutā Rīga - Tartu, nodrošinot pasažieriem iespēju iegādāties biļetes arī posmam Valmiera - Rīga. Biļetes iespējams iegādāties vilcienā pie Latvijas vilcienu pasažieru pārvadātāja “Vivi” konduktora. Latvijā vilciens apstājas pieturās Zemitānos, Siguldā, Cēsīs un Valmierā.
Kopš tiešās vilciena līnijas Rīga - Tartu – Tallina atklāšanas 12. janvārī pārvadāti vairāk nekā 3 300 starptautiskie pasažieri. Savukārt, ieskaitot savienojumus ar pārsēšanos maršrutā Rīga – Tartu – Tallina – Viļņa, kopējais pasažieru skaits starp Latviju, Igauniju un Lietuvu šogad pārsniedzis 6 300.
“Elron” valdes priekšsēdētājs Lauri Betlems uzsver, ka “Šis ir nākamais attīstības posms maršrutā Rīga – Tartu – Tallina. Sadarbībā ar Latvijas vilcienu pasažieru pārvadātāju “Vivi” esam uzsākuši arī vietējo pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Latvijā. Tehniskie izaicinājumi ir atrisināti, un ar gandarījumu sākam apkalpot pasažierus posmā starp Rīgu un Valmieru.”
“Vivi” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors norāda: “Iekšzemes biļešu tirdzniecības uzsākšana stiprina abu pārvadātāju sadarbību un veicina pasažieru skaita pieaugumu ilgtermiņā starp Latviju un Igauniju. Latvijā šis reiss vienlaikus darbojas arī kā ekspresvilciens maršrutā Rīga - Sigulda - Cēsis - Valmiera - Valga.”
Tiešā vilcienu līnija izveidota sadarbībā ar Igaunijas Klimata ministriju, Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministriju, Tartu pilsētu, Latvijas vilcienu pasažieru pārvadātāju “Vivi” un citiem partneriem Latvijā.
Tiešais vilciens maršrutā Rīga – Tartu – Tallina kursē kopš 12. janvāra. No Rīgas vilciens izbrauc plkst. 07.30, Tartu ierodas plkst. 11.01, bet Tallinā - plkst. 13.15. Ceļā no Rīgas līdz Tartu tas pavada 3 stundas un 31 minūti, bet līdz Tallinai - 5 stundas un 45 minūtes. Vilciens no Tallinas atiet plkst. 14.50, no Tartu - 17.05, bet Rīgā ierodas plkst. 20.46. Ceļā no Tartu līdz Rīgai tas pavada 3 stundas un 41 minūti, savukārt no Tallinas līdz Rīgai - 5 stundas un 56 minūtes. Biļešu cenas: no 19 - 22 eiro (Tartu - Rīga) un 29 - 32 eiro (Tallina - Rīga).
2025. gada janvārī tika atklāts ikdienas pasažieru dzelzceļa savienojums ar vienu pārsēšanos maršrutā Tallina - Tartu – Valga – Rīga - Viļņa. Posmu Tallina - Valga apkalpo “Elron”, Valga - Rīga to apkalpo “Vivi”, bet posmā Rīga - Viļņa apkalpo “LTG Link”. 2025. gada septembrī tika ieviests papildu savienojums ar pārsēšanos maršrutā Tallina – Tartu - Rīga, kas kursē no piektdienas līdz svētdienai (Tallina – Valga posmā “Elron”, un Valga – Rīga posmā “Vivi”). Šos savienojumus 2025. gadā izmantojuši vairāk nekā 16 000 pasažieru.