Tuvo Austrumu konflikta dēļ pieaug spiediens uz airBaltic izmaksām; Satiksmes ministrijā vērtēs iespējamu aizdevumu
Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic šī gada marta beigās ir oficiāli vērsusies Satiksmes ministrijā, informējot akcionāru par ārējo faktoru radīto ietekmi uz uzņēmuma finanšu un operacionālo darbību. Militārais konflikts Tuvajos Austrumos ir izraisījis būtisku aviācijas degvielas cenu kāpumu, kas savukārt palielina uzņēmuma izmaksas un ietekmē rentabilitāti.
“Saņemot un izvērtējot airBaltic vēstuli par nepieciešamību piešķirt īstermiņa aizdevumu kā vienu no iespējamiem preventīviem stabilizācijas instrumentiem, esmu piedāvājis šo jautājumu izskatīšanai šodienas Ministru kabineta sēdē. Ir būtiski nodrošināt uzņēmuma nepārtrauktu operacionālo darbību laikā, kad ārējie faktori aviācijas nozari ietekmē īpaši spēcīgi,” informē satiksmes ministrs Atis Švinka.
Uzņēmums turpina nodrošināt lidojumus atbilstoši plānotajai programmai, un iespējamais aizdevums, ja tāds tiktu piešķirts, varētu palīdzēt ļautu saglabāt stabilu lidojumu tīklu, izvairoties no straujām izmaiņām un absorbējot degvielas cenu kāpuma spiedienu.
Vienlaikus Satiksmes ministrija uzsver, ka šobrīd nav pieņemti nekādi lēmumi attiecībā uz iespējama finansējuma piešķiršanu. Jautājums tiks izskatīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un lēmums par iespējamu finansējumu būs atkarīgs no turpmākas izvērtēšanas un visu nepieciešamo lēmumu un apstiprinājumu saņemšanas.
Drošības apsvērumu dēļ airBaltic jau iepriekš bija spiesta apturēt lidojumus uz Telavivu un Dubaiju, kas samazināja ieņēmumus un ietekmēja maršrutu tīkla efektivitāti. Tajā pašā laikā aviācijas degvielas cenas Līča reģionā – kas veido aptuveni trešo daļu globālā tirgus – konflikta ietekmē būtiski pieauga, dažbrīd pat tuvojoties divkāršam sadārdzinājumam.
Tiek norādīts, ka lidsabiedrība aktīvi ievieš pasākumus situācijas stabilizēšanai: pārskata maršrutu rentabilitāti, optimizē kapacitāti un elastīgi pārvalda floti, izmantojot arī hibrīdo biznesa modeli, kas balstīts uz regulārajiem reisiem un ACMI-out pakalpojumiem.
Vienlaikus notiek darbs pie jaunā biznesa plāna izstrādes, ko plānots pabeigt šī gada vasarā. Iespējamais īstermiņa aizdevums, ja tāds tiktu piešķirts, varētu palīdzēt uzņēmumam stabilizēt darbību līdz brīdim, kad sāksies jaunā plāna ieviešana.