Par spīti ģeopolitiskajiem apstākļiem Latvijai ir savas priekšrocības investoru piesaistē, norāda LIAA
Ģeopolitiskie apstākļi, ko izraisījusi karadarbība Tuvajos Austrumos, ietekmē investoru izvēles, bet Latvijai pašlaik ir arī zināmas priekšrocības, pauda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
Piemēram, pēc viņas teiktā, ļoti aktuāla ir aizsardzības industrijas attīstība, un šajos projektos ir redzama investoru interese par Latviju. LIAA vadītāja atzina, ka citos apstākļos šādi investori, iespējams, Latvijā vietu nemaz nemeklētu.
"Mēs sevi pozicionējam kā stratēģiski izdevīgu vietu un šajos ģeopolitiskajos apstākļos redzam vairāk iespēju, un nekoncentrējamies uz tiem investoriem, kas šajos apstākļos nav gatavi pieņemt investīciju lēmumus," teica Jāgere, piebilstot, ka, piemēram, Latvija redz iespējas piesaistīt lielos datu centrus, jo esošās situācijas dēļ Tuvajos Austrumos ir lielie spēlētāji, kas vērtē savu datu centru pārdislokāciju uz Eiropu.
"Viss ir atkarīgs no tā, cik izdevīgu piedāvājumu mēs šobrīd varam izteikt. Tādēļ tagadējie apstākļi mums var arī spēlēt par labu, jo ir virkne investoru, kas sāk skatīties uz citādākām izvēlēm, nekā tas bija ierasts "miera laikos"," norādīja Jāgere.
Vienlaikus viņa atzina, ka tagadējā situācija ietekmē Latvijas eksportētājus. Tomēr pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas uzņēmumi ir iemācījušies pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.
LIAA vadītāja uzsvēra, ka vairs nav redzamas tādas situācijas, kad uzņēmumi paļaujas tikai uz tiem tirgiem, kur jau ir nostabilizējušies.
"Protams, mūsu "top" tirgi ir Lietuva un Igaunija, kam par labu ir loģistika, bet citādi eksporta ģeogrāfija ir ļoti plaša. Uzņēmēji ir sapratuši, pielāgojušies un spēj iet līdzi mainīgiem apstākļiem," uzsvēra Jāgere.