Swedbank klienti Latvijā saņēmuši ziņu par izmaiņām, kas skars pensiju plānus
Daudzi “Swedbank” klienti Latvijā saņēmuši ziņojumu par gaidāmām izmaiņām, kas skars viņu pensiju plānus.
No 1.aprīļa Swedbank mainīs 2.līmeņa un 3.līmeņa pensiju plānu nosaukumus, padarot tos vēl vienkāršākus un pārskatāmākus. Nosaukumu maiņa neietekmēs attiecīgo plānu ieguldījumu stratēģiju un struktūru.
Jaunie Swedbank pensiju plānu nosaukumi ir veidoti pēc Latvijas Bankas izstrādātajiem pamatprincipiem, lai palīdzētu klientiem labāk saprast plāna būtību un atbilstību vecumam. Visos nosaukumos ietverts uzņēmuma nosaukums, ieguldījumu struktūra un mērķa vecuma grupa.
“Patlaban jau 70% no mūsu klientiem pensiju 2.līmenī ir izvēlējušies vecumam piemērotu plānu. Tas ir liels kopīga darba un informēšanas rezultāts, ņemot vērā, ka vēl mazāk kā pirms diviem gadiem vairāk nekā puse no visiem Latvijas pensiju plānu dalībniekiem atradās vecumam nepiemērotajos plānos,” saka Anželika Dobrovoļska, Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.
“Kāpēc izvēlēties piemērotu pensiju plānu ir tik svarīgi? Jo tā ir iespējams izvēlēties vecumam piemērotu risku un uzkrāt potenciāli lielāku pensijas kapitālu. Turklāt dzīvescikla plānos pārvaldnieks pielāgo plāna stratēģiju dalībnieku vecumam, laika gaitā mainot uz piemērotāku ieguldījumu struktūru”.
Plānu nosaukumu maiņa neietekmēs šo plānu ieguldījumu stratēģiju un struktūru, nosaukumu nomaiņa notiks automātiski, un klientiem pašiem nav jāveic kādas papildu darbības.
Swedbank pensiju plānu jaunie nosaukumi no 01.04.2026:
- Swedbank pensiju plāns “Stabilitāte+25”
- Swedbank pensiju plāns Stabilitāte 55+
- Swedbank pensiju plāns “Dinamika+60"
- Swedbank pensiju plāns Sabalansētais 50–54
- Swedbank pensiju plāns “Dinamika+100”
- Swedbank pensiju plāns Dinamika 18–49
- Swedbank pensiju plāns “Dinamika Indekss”
- Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss 18–49