Tuvo Austrumu krīzes ieilgšana var atstāt ilgstošu ietekmi uz cenām un patēriņu, brīdina ekonomists
Mazumtirdzniecības izaugsmi turpmākajos mēnešos var apturēt Tuvo Austrumu krīzes ieilgšana, informēja "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.
Ekonomists secina, ka aukstie laikapstākļi februārī nebija šķērslis janvārī sāktajai izaugsmei mazumtirdzniecībā, tomēr bažas par augstajiem siltumenerģijas rēķiniem, kas sāka pienākt mēneša vidū, ir bremzējušas turpmāko kāpumu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vislielākais pieaugums bija informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtu, farmācijas un elektroierīču segmentā.
Martā mazumtirdzniecības aktivitātes sabremzēšanās, visticamāk, būs izteiktāka, īpaši degvielas mazumtirdzniecībā, jo gan energorēķini, gan degvielas cenu kāpums būs ietekmējis iedzīvotāju patēriņu, prognozē Gašpuitis. Vienlaikus gada izteiksmē martā pieaugums vēl varētu saglabāties.
Turpmākās nozares izaugsmes perspektīvas būs cieši saistītas ar pašreizējās krīzes attīstību Tuvajos Austrumos, uzsver ekonomists.
"Jo ilgstošāka tā būs, jo lielāka un noturīgāka ietekme gaidāma uz inflāciju un patēriņa paradumiem turpmākajos mēnešos, īpaši vasaras izskaņā, kad sāks iezīmēties enerģijas izmaksas rudens-ziemas sezonai," pauž Gašpuitis.
Jau ziņots, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums šogad februārī, pēc kalendāri koriģētajiem datiem, salīdzināmajās cenās palielinājies par 4,3% salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu.
Pārtikas preču mazumtirdzniecībā apmēri attiecīgajā periodā saglabājās nemainīgi, kamēr nepārtikas preču mazumtirdzniecības apmēri, neieskaitot autodegvielas mazumtirdzniecību, pieauga par 6,7%, bet autodegvielas - par 6,2%.