Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:51
Gatavojiet hronometrus! FIA ECO rallija kausa posms šogad notiks arī Latvijā
23. martā jaunās sezonas plānus atklāja FIA Eco Rally kausa dalībnieki no Latvijas Krišjānis Caune un Edgars Svencis. Arī šajā sezonā nolemts startēt ar Hyundai Ioniq 6 automašīnu X3000 Skandi Motors Racing komandas ietvaros.
Turklāt šogad viens no sacensību posmiem notiks Latvijā. Tas notiks 11. un 12. jūlijā. Pavisam ekorallija kausā šogad iekļauti 12 posmi.Atšķirībā no ātruma sporta veidiem, ekorallijs notiek ar ielas elektromobiļiem un galvenokārt pa koplietošanas ceļiem. Sacensības notiek regularitātes disciplīnā, tātad ekipāžām jāveic noteikts ceļa posms noteiktā laikā. Šogad aizvadīti jau divi ekorallija kausa posmi, bet latviešu ekipāžas pirmais starts notiks Čehijā, New Energies rallijā marta beigās.