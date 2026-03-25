Tuvo Austrumu konflikts vēl nav ietekmējis produktu cenas, taču sliktākais vēl var būt priekšā
Lai arī militārais konflikts Tuvajos Austrumos var ieilgt – 28. martā apritēs jau mēnesis kopš ASV un Izraēlas pirmajiem triecieniem Irānai – tas pagaidām būtiski nav ietekmējis mazumtirdzniecības cenas Latvijā. Tomēr ilgtermiņā šāda ietekme ir iespējama, norāda SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” (“LaTS”) valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis.
“Ja karadarbība ievērojami pārsniegs vienu mēnesi, tās sekas varētu kļūt jūtamas arī vietējā tirgū, galvenokārt energoresursu un transporta izmaksu pieauguma dēļ. Kā jau to izjūtam šobrīd, energoresursu cenas šādās situācijās mēdz pieaugt, un tas pakāpeniski ietekmē arī transporta un loģistikas izmaksas. Savukārt mazumtirdzniecībā šādas izmaiņas parasti parādās ar laika nobīdi,” skaidro Okmanis.
Okmanis prognozē, ka ietekme uz cenām Latvijā varētu parādīties ar aptuveni trīs mēnešu nobīdi: “Tas nozīmē, ka potenciālo sadārdzinājumu patērētāji varētu izjust uz vasaras beigās vai rudenī, kad piegādes ķēdēs jau būtu pilnībā atspoguļojušās pieaugošās izmaksas.”
Savukārt, ja militārā konflikta eskalācija drīzumā tiktu noregulēta, degvielas cenu svārstības būtu īslaicīgas un mazumtirdzniecībā tās praktiski neizjustu. “Tirgus spēj diezgan ātri pielāgoties šādiem satricinājumiem, ja tie nav ilgstoši,” norāda Okmanis.
Mazumtirdzniecības nozare Latvijā šobrīd turpina darboties stabilā režīmā, un tirgotāji rūpīgi seko līdzi globālajiem procesiem, kas varētu ietekmēt piegādes un cenu līmeni. Ja konflikts Tuvajos Austrumos neieilgs, būtiskas cenu svārstības Latvijas patērētājiem tuvākajā laikā nav gaidāmas. Taču ilgstošākas ģeopolitiskās spriedzes gadījumā iespējams, ka ietekme uz mazumtirdzniecības cenām kļūs jūtamāka jau šā gada rudenī.