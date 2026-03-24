Vai restorāniem samazinās PVN? Jurēvics dod piesardzīgu atbildi
Nodokļu izmaiņas iespējamas tikai pēc rūpīgas analīzes, pēc tikšanās ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju (LVRA) teica "Jaunās vienotības" (JV) pārstāvis Edmunds Jurēvics.
Viņš uzsvēra, ka saruna bija vērsta uz ilgtermiņa risinājumiem par nozares konkurētspējas celšanu. Tikšanās laikā nozares pārstāvji aktualizējuši nepieciešamību uzlabot valsts atbalsta instrumentus, īpaši jautājumā par samazinātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi ēdināšanas pakalpojumiem.
Jurēvics uzsvēra, ka nozares paustie argumenti par labāku konkurētspēju Baltijas reģionā, tūrisma veicināšanu un ēnu ekonomikas mazināšanu esot pamatoti. Vienlaikus viņš atgādināja, ka JV tradicionāli nesola to, ko nevar izpildīt, un nodokļu sistēmas izmaiņas iespējamas tikai pēc rūpīgas analīzes un fiskāli neitrālu risinājumu izvērtēšanas.
Sarunā panākta vienošanās, ka nozare sagatavos konkrētus kompensējošus mehānismus, kas ļautu diskutēt par PVN samazināšanu, neradot negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Jurēvics norādīja, ka šādas izmaiņas varētu tikt vērtētas nākamā politiskā cikla nodokļu reformas kontekstā, ja būs skaidrs un finansiāli pamatots piedāvājums.
Viņš arī pauda, ka JV saglabās līdzšinējo praksi nodokļus mainīt ne biežāk kā vienu reizi politiskajā ciklā, savukārt turpmākā sadarbība ar nozari turpināsies, lai kopīgi sagatavotu iespējamos risinājumus. Nozares un politiķu sarunu turpināšana tiks plānota brīdī, kad būs pieejami precīzi aprēķini par potenciālajām fiskālajām sekām.
