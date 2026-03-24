“Drogas” pievienojas “Wolt” platformai Latvijā
Tiešsaistes tirdzniecības un tehnoloģiju uzņēmums “Wolt” paplašina sadarbību ar mazumtirdzniecības partneriem Latvijā – platformai pievienojies lielākais skaistumkopšanas un mājsaimniecības preču mazumtirdzniecības tīkls “Drogas”. Jaunā sadarbība paplašina “Drogas” piegādes iespēju klāstu, tagad ļaujot klientiem vēl ērtāk pasūtīt ikdienas preces ar piegādi uz mājām.
Pēc veiksmīgas sadarbības uzsākšanas “Wolt” platformā šobrīd jau ir iespējams veikt “Drogas” produktu pasūtījumus no 24 veikalu lokācijām Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un Daugavpilī. Tuvāko nedēļu laikā plānots šo skaitu dubultot, vienlaikus paplašinot pieejamību arī citās pilsētās – Ādažos, Cēsīs, Jēkabpilī, Salaspilī un Siguldā.
“Wolt” lietotnē pieejams plašs sortiments – vidēji ap 3300 produktu katrā “Drogas” veikalā. Piedāvājuma klāstā ietilpst gan skaistumkopšanas un higiēnas preces, gan mājsaimniecības produkti un citas ikdienā nepieciešamas lietas, ko iecienījuši “Drogas” klienti.
“Esam priecīgi paplašināt mazumtirdzniecības kategoriju daudzveidību “Wolt” platformā Latvijā, uzsākot sadarbību ar “Drogas”. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc skaistumkopšanas un veselības produktiem, šī sadarbība ļaus klientiem ērtāk un ātrāk iegādāties plašu ikdienas preču klāstu, tostarp kosmētiku, personīgās higiēnas un mājsaimniecības preces,” saka Mantas Lomsargis, “Wolt” vadītājs Baltijā.
Papildu ērtībām “Wolt+” klientiem platformā jau ir pieejami arī īpaši piedāvājumi “Drogas” precēm. Šobrīd vairāk nekā 2000 produktu pieejami ar atlaidēm līdz pat 40%, sniedzot iespēju iegādāties populārus skaistumkopšanas un ikdienas produktus par īpaši izdevīgām cenām.
AS “Drogas” mārketinga un sabiedrisko attiecību direktore Ilze Kirstuka-Ščeglova norāda: “Mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi ieklausīties klientos un būt pēc iespējas pieejamākiem. Pievienošanās “Wolt” platformai ir stratēģisks solis, lai “Drogas” plašo sortimentu padarītu vēl sasniedzamāku ikvienam mūsu klientam jebkurā dzīves situācijā. Mēs ticam, ka šī sadarbība sniegs pircējiem papildu pievienoto vērtību.”
Abi uzņēmumi uz nākotni plāno ne vien pakāpenisku pieejamības paplašināšanu, bet arī kopīgas mārketinga aktivitātes un piedāvājuma pilnveidošanu, lai nodrošinātu klientiem arvien ērtāku un mūsdienīgāku iepirkšanās pieredzi. Tikmēr “Wolt” Latvijā turpina paplašināt savu mazumtirdzniecības partneru loku, piedāvājot klientiem aizvien plašākas iespējas vienuviet pasūtīt gan maltītes, gan pārtikas produktus, gan arī ikdienā nepieciešamās preces ar ātru piegādi.