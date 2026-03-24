Četru riņķu arhitektūra kompaktā formātā. Braucam ar jauno Audi Q3 Sportback
Kompaktais premium krosovers Audi Q3 mums pazīstams jau kopš 2011. gada. Divās modeļu paaudzēs tas ticis pie Sportback virsbūves, ultra high performance modeļa RS Q3 un visai veiksmīgas pārdošanas kampaņas, ko īstenoja importētājs Latvijā un Lietuvā. Šoreiz TV Autoziņas brauc ar jauno Q3 modeli. Tas ir Sportback Madeira brūnā, matētā krāsā.
S Line sporta tērpā un ar sportbeka slīpo aizmuguri jaunais Q3 izskatās pēc čempiona vieglajā svarā - muskuļots un atlētisks gan, tikai tāds kā pasīks augumā. Patiesībā riteņu bāze ir tikpat gara kā Volkswagen Tiguan. Vai, ja jums tā tīk labāk, tad jaunais Audi Q3 standarta virsbūvē ir tikpat liels kā Cupra Terramar, jo tos abus ražo vienā rūpnīcā. Starp jaunāko Audi Q3 un pašu pirmo Q5 gan vēl arvien paliek solīda desmit centimetru atšķirība. Taču arī dzinēja novietojums un desmitiem citu lietu lielajā brālī ir pilnīgi citādas. Jaunajam Audi Q3 ir plaša sirds tādā nozīmē, ka ir liela dznēju izvēle - no 1.5 TFSI līdz lādējamam hibrīdam. Ja esat lieli ceļotāji, Q3 varēs nopirkt arī ar dīzeli. Mūsu cenu lapā atrodama tā 150 ZS versija, taču vēsturiski lielākajā vieglo dīzeļu tirgū Vācijā jau atrodams Audi Q3 ar jaudīgu 193 ZS TDI un quattro.
Ja ārpusē Q3 nu ļoti jau līdzinās Audi Q5, no daudzstāvu lukturiem priekšā līdz izgaismotam logo aizmugurē, tad pie stūres paveras pilnīgi cits skats. Nav nekāds noslēpums, ka jaunais Q3 ražots uz vienas platformas ar citiem Volkswagen grupas krosoveriem, kuros vairs nav vietas manuālajai pārnesumkārbai, bet DSG svirai savukārt vairs nav vietas viduskonsolē, un tā tagad atrodas zem stūres. Bet tā vietā, lai ieliktu tādu pašu kloķīti ar pagriežamu galu, Audi izdomājis totāli oriģinālu konstrukciju. Tehnodizaina šedevrs aiz stūres prasa atsevišķu instruktāžu, sevišķi publikai, kas no vecā Q3 pārsēžas jaunajā. Īpašo pieeju vadības ierīcem var novērtēt baucot. Visu iespējams vadīt un lietot, netraujot rokas no stūres. Attālums starp pārnesumu lāpstiņām un avangarda kosntrukciju aiz stūres gan nav padevies sevišķi liels. Interesanti, ka uz stūres nav atradusies vieta cruise - control vadībai, kas īstenota pēc vecās metodes - ar atsevišķu kloķīti stūres kreisajā pusē. Krāsu pielietojums abos ekrānos ir tik neitrāls, ka vēl mirklis - un tie būs melnbalti. Aizmugurē vietas ir tieši tik daudz, cik sagaidām no kompaktā krosovera. Standarta SUV virsbūvē bez šaubām ir vairāk telpas virs galvas. Mūsu rīcībā bija 265 ZS benzīna dzinējs, ko jaudā pārspēj tikai lādējamais hibrīds, kam, tāpat kā dīzelim, ir tikai priekšējo riteņu piedziņa. Savukārt divlitru TFSI versija arī 204 ZS Audi Q3 pieejama tikai kopā ar visu riteņu piedziņu. Brauc Q3 atsperīgi. Varbūt vajadzētu mazākus riteņus, jo 20" mazlie krata. Bremzes ir izteikti mierīgas, bet tā laikam iekārtots ar nodomu. Tagad atliek noskaidrot, cik tas viss maksā. Demoautomašīna ir dārga, ap 70 000 eiro, taču ir arī labas ziņas: jauno Audi Q3 ar §1,5 litru motoru varēs iegādāties sākot ar 38 500 eiro. Tādus un līdzīgus Audi Q3 jau var apskatīt Moller Auto Rīga Audi centrā Ulmaņa gatvē.