Dabasgāzes cena TTF biržā strauji kāpj - nedēļas laikā +17%
Dabasgāzes cena TTF (Title Transfer Facility) biržā pagājušajā nedēļā palielinājās par 17% - līdz 59,2 eiro par megavatstundu (MWh), liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publicētais apskats par energoresursu cenu tendencēm vairumtirdzniecībā.
Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuves piepildījums svētdien, 22. martā, bija 21,5% (pirms nedēļas - 20,9%), bet Eiropā dabasgāzes krātuvju vidējais piepildījums pagājušās nedēļas noslēgumā bija 28,5 (pirms nedēļas - 28,9%) no kopējās ietilpības.
SPRK skaidro, ka cenu kāpumu veicināja notikumi Tuvajos Austrumos, tostarp uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai un spriedze ap Hormuza šaurumu, kas būtiski palielina nenoteiktību attiecībā uz dabasgāzes un sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) globālo piegāžu drošību.
Vienlaikus regulatorā min, ka pozitīvs signāls ir starptautisko partneru iespējamā iesaiste kuģošanas drošības nodrošināšanā.
SPRK arī atzīmē, ka dabasgāzes cenas Eiropā joprojām saglabājas augstā līmenī, būtiski pārsniedzot pirmskrīzes rādītājus un šomēnes pieaugot par vairāk nekā 90%.