Enefit radījis klientiem visdraudzīgāko elektrības tarifu
Energouzņēmums Enefit izstrādājis Baltijas tirgū vēl nebijušu produktu - Sezonālo elektrības tarifu. Šis elektrības tarifs apvieno izdevīgās elektroenerģijas biržas cenas vasarā un fiksēto cenu stabilitāti ziemā. Šāds risinājums visa gada garumā saglabā elastīgu pieeju klienta pusē un ļauj efektīvāk pielāgoties elektroenerģijas tirgus dinamikai.
Kopš Sezonālā tarifu plāna ieviešanas, to atzinīgi novērtējuši jau simtiem klientu, kā galveno priekšrocību minot ērtību un drošību, ko sniedz automatizētā pāreja starp biržas un fiksēto cenu.
Tarifu plāns “Sezonālais” ir inovatīva pieeja elektrības tarifu izveidē, kur noslēgtā līguma periodā tiek kombinēti divi tarifi, no aprīļa līdz septembrim elektrībai piemērojot dinamisko biržas cenu, bet no oktobra līdz martam - fiksētu elektroenerģijas cenu. Vasarā biržas cena ir zemāka, pateicoties atjaunīgās enerģijas ražošanai no saules, bet ziemas periodā raksturīgs cenu kāpums ar izteiktākām svārstībām, tāpēc fiksēta cena sniegs sirdsmieru arī mainīga tirgus apstākļos. Kā papildu ieguvums Sezonālajam tarifam ir pievienota arī elektroierīču apdrošināšana, kas sedz izdevumus par mājsaimniecības elektroierīču bojājumiem, ko izraisījuši traucējumi elektroapgādes sistēmā.
Sezonālā tarifa klientiem pavasarī pāreja uz biržas cenas tarifu notiks automātiski, un šajā periodā klients var bez papildu maksas mainīt izvēlēto tarifu vai arī pārtraukt līgumu. Jaunajiem klientiem Sezonālajam tarifam šī gada ietvaros ir jāpiesakās līdz jūlija sākumam, jo elektroenerģijas cena ziemas periodam tiks fiksēta un klientiem paziņota savlaicīgi - jau augustā.
