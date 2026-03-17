Enefit otrie enerģētikas tirgū - un tieši tāpēc mēs cenšamies vairāk

Mēs ienācām Latvijas enerģētikas tirgū pirms teju 20 gadiem, paplašinot iedzīvotāju izvēles iespējas tobrīd ierobežotajā elektrības tirgū. Šodien esam kļuvuši par otru lielāko elektroenerģijas tirgotāju Latvijā, kuram uzticas vairāk nekā 100 000 klientu. Būt otrajiem nozīmē, ka mēs katru dienu cenšamies vairāk, lai radītu lielāku vērtību mūsu klientiem.
Mūsu mātesuzņēmums Igaunijā tikko atzīmēja 90. dzimšanas dienu un ir vēsturiski nozīmīgākais enerģētikas uzņēmums valstī ar pārstāvniecībām Latvijā, Lietuvā, Polijā un Somijā. Tieši starptautiskā pieeja mums sniedz plašu un svaigu skatījumu uz norisēm Baltijas un Skandināvijas reģionos.
Šo gadu laikā Enefit grupa ir kļuvusi par lielāko vēja enerģijas ražotāju Baltijā. Elektrība tiek ražota mūsu vēja un saules parkos visā Baltijā, Polijā un Somijā. Vidēji gada laikā Enefit vēja parki saražo 1,6 teravatstundas enerģijas, bet saules parki - 77 gigavatstundas. Tas ir tik daudz, lai gadu varētu izgaismot un sasildīt ikvienu māju Latvijā.
Pateicoties enerģijai, kas ražota mūsu vēja un saules parkos, mēs varam palīdzēt stiprināt Latvijas energoneatkarību un spējam bez papildu maksas nodrošināt 100% zaļu elektrību visiem mājsaimniecību klientiem. Tādējādi ikviens var vienkārši mazināt savu ietekmi uz vidi, izmantojot enerģiju, kas ražota no tīriem, atjaunīgiem energoresursiem, neradot kaitīgas emisijas un piesārņojumu.
Lai veidotu zaļāku nākotni nākamajām paaudzēm un atbalstītu ilgtspējīgu mobilitāti, esam izveidojuši elektroauto uzlādes tīklu, kurā uzlādi iespējams veikt vairāk nekā 700 uzlādes stacijās Baltijā un Polijā. Enefit elektrības klientiem pieejama īpaša 10% atlaide uzlādei.
Mūsu teju 20 gadus ilgais ceļš Latvijā nebūtu iespējams bez mūsu uzticamajiem klientiem. Paldies, ka esat ar mums kopā un palīdzat veidot zaļāku Latviju!
