Rietumu Banka ievieš "Apple Pay"
Rietumu Banka saviem klientiem tagad piedāvā iespēju izmantot Apple Pay – ātru, drošu un mūsdienīgu maksājumu veidu.
Šis solis apliecina bankas apņemšanos pilnveidot klientu pieredzi, piedāvājot modernus un ērtus digitālos risinājumus.
Ar Apple Pay var veikt maksājumus klātienē, mobilajās lietotnēs un tiešsaistē, neizmantojot fizisku maksājumu karti.
Norēķini notiek ar Apple ierīcēm – iPhone, Apple Watch, iPad vai Mac, un ir drošāki nekā fiziskas kartes izmantošana. Maksājumi tiek apstiprināti ar Face ID, Touch ID vai piekļuves kodu, un kartes numurs netiek nodots tirgotājam. Turklāt, veicot pirkumus tiešsaistē, nav nepieciešams izveidot lietotāja kontu vai aizpildīt garas pieteikuma formas.
“Rietumu Bankas prioritāte ir padarīt finanšu pakalpojumus pēc iespējas ērtākus un drošākus ikdienas lietošanā. Apple Pay ne tikai ļauj klientiem norēķināties ātri un ērti, bet arī saskan ar mūsu ilgtermiņa stratēģiju piedāvāt modernas digitālās iespējas, kuras ir maksimāli drošas, ērtas un vienlaikus ļauj taupīt laiku,” saka Rietumu Bankas Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Jānis Plikšs.
Lai pievienotu jebkuru Rietumu Bankas kredītkarti Apple Pay, atveriet savā iPhone lietotni Wallet, pieskarieties “+” un sekojiet norādījumiem. Pēc kartes pievienošanas Apple Pay kļūst pieejams uzreiz visās saderīgajās Apple ierīcēs, un klienti var norēķināties jebkur, kur tiek pieņemti šādi maksājumi.