Ilgtermiņa auto nomā ķīniešu zīmoli pagaidām nav cieņā
Ilgtermiņa auto nomas izmantošana Latvijā ik gadu pieaug par vairāk nekā 50 procentiem. Izaugsmes iemeslus TV Autoziņām skaidro Mobire Latvija reģionālais vadītājs Jānis Trēziņš.
"Publiskajā sektorā pieprasījums pēc ilgtermiņa auto nomas pēdējos gados pieaudzis par 20–30% gadā, un gandrīz katrs desmitais klients ir fiziska persona," tā Jānis Trēziņš.
Viņš atzīst, zīmolu un modeļu piedāvājums joprojām ir visai konservatīvs. Toyota, Škoda, Volkswagen ir populārākie zīmoli gan juridisko , gan privātpersonu vidū, savukārt uz autotirgus jaunpienācējiem, proti, autozīmoliem no Ķīnas Mobire Latvija pagaidām skatās piesardzīgi. "Pagaidām par ķīniešu automobiļiem mums ir daudz nezināmā, attiecīgi riski, kas ar auto notiks pēc 3-5 gadiem ir galvenais arguments, kāpēc mūsu klientiem ķiniešu auto ir salīdzinoši maz. Bieži vien pat ķīniešu zīmolu pārstāvji Latvijā nevar atbildēt par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas saistās ar rezerves daļu pieejamību, auto nākotnes vērtību, kāds būs atpakaļpirkuma procedūras apraksts un citiem būtiskiem aspektiem."
Jāpiebilst, ka Mobire grupa patlaban darbojas visā Baltijā, un tieši Latvijā 2025. gadā bija novērojama straujākā izaugsme.