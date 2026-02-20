Mercedes-Benz S klase: vēl vairāk greznības
Gada sākumā Mercedes-Benz prezentēja modernizēto S klases limuzīnu.Aptuveni 50% automašīnas ir uzlaboti, pilnveidoti vai izstrādāti no jauna. Tās ir aptuveni 2,5 tūkstoši detaļas vai veseli komponenti.
Automašīnā ir uzstādīts superdators, ko vada paša Mercedes-Benz izstrādāta MBOE operētājsistēma. Tā apveino visas automašīnas sistēmas vienotā ekosistēmā un saņem atjaunojumus no mākoņkrātuves. Daudz inovotīvu risinājumu, kas attiecas gan uz aktīvās, gan uz pasīvās drošības ierīcēm. Spēka agregāti, ieskaitot lādējamo hibrīdu ir izveidoti uz sešu cilindru benzīna un dīzeļmotoru bāzes.
S580 ir aprīkots ar 537 ZS V8 dzinēju. AIRMATIC pneimatiskā balstiekārta pilnākajā komplektācijā ir aprīkota ar aktīvo vadību un papildsistēmu, kas atceras sevišķi nelīdzenas vietas maršrutā, un, rbaucot pa to nākamreiz laikus izmaina amortizatoru cietību. Jaunāko S klases sedanu varēs iegādāties tikai ar visu riteņu piedziņu, izņemot S450 e lādējamo hibrīdu. Piestūrējošie aizmugugurējie riteņi arī ietilpst S klases standartaprīkojumā. Paredzams, ka Latvijā S klases limuzīns nonāks vasaras viducī.