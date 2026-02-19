Autobrava Motors serviss uzņem arvien vairāk Volkswagen klientu
Cupra automašīnu īpašnieki uzreiz atpazīst Autobava Motors servisa centru, kas atrodas Ulmaņa gatvē, jo tur taču atrodas viņu oficiālais autoserviss. Bet vai zināt, ka gandrīz gadu Autobrava Motors ir arī Volkswagen oficiālais serviss?
Šeit var remontēt pilnīgi jaunas, arī garantijas Volkswagen automašīnas. Raivis Liniņš, Autobrava Motors servisa centru vadītājs: "Šobrīd Volkswagen automobiļiem, arī komercauto, visiem, kas vecāki par pieciem gadiem, ir īpaša atlaide - 50%." Atlaide tiek piemērota servisa darbstundas izmaksām, bet remontdarbos un apkopēs Autobrava Motors izmanto oriģinālās Volkswagen rezerves daļas, kam ir divu gadu garantija.Ja jums ir par pieciem gadiem vecāks Volkswagen, darbstunda jums maksās 45 eiro. Pielieciet maksu par oriģinālajām VW rezerves daļām un sarēķiniet, cik izmaksās zobsiknas maiņa vai DSG pārnesumkārbas apkope.
Bet nu cits aktuāls jautājums - vai Autobrava Motors spēs saremontēt arī VW elektromobiļu baterijas? "Skaidrs, ka varam," atbild R. Liniņš," varam to izņemt ārā, salabot un ielikt arī atpakaļ! Mums ir gan vieta, gan cilvēki, kas spēj to izdarīt." Kā apgalvo Raivis Liniņš, katrs remonta pieprasījums tiek izvērtēts individuāli, jo sarkans GTI golfs tomēr prasa citādu pieeju nekā, piemēram, trīstonnīgs Crafter. "Privātpersonas vairāk izvēlas vieglos pasažieru auto nogādāt pie mums. Uzņēmumi - pārsvarā komercautomobiļus. Bet Volkswagen klientu pieplūdums ir. Pakāpeniski viņu kļūst daudz vairāk, nekā sākotnēji gaidījām," tā Liniņš.