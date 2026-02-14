Mainījies Latvijas Alkohola nozares asociācijas valdes sastāvs
Mainījies Latvijas Alkohola nozares asociācijas valdes sastāvs, liecina "Firmas.lv" informācija.
Asociācijas valdē iecelti SIA "Baltic Barrels" valdes loceklis Dainis Segliņš un AS "Amber Latvijas balzams" valdes priekšsēdētājs Andrejs Višņausks.
Vienlaikus darbu asociācijas valdē turpina Genādijs Kļepikovs un Armands Strēle. Savukārt asociācijas valdes locekļu amatus atstājuši Arturs Evarts un Iveta Martinsone.
Izmaiņas asociācijas valdes sastāvā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas trešdien, 11. februārī.
Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols aģentūrai LETA sacīja, ka Evarts vairs nestrādā SIA "Amber Beverage Group", tāpēc biedru sapulcē viņš netika iebalsots atkārtoti, bet Martinsone netika ievēlēta, jo asociācijas biedri balsojumā izvēlējās citu kandidātu.
Latvijas Alkohola nozares asociācija ir Eiropas Alkohola nozares asociācijas "SpiritsEurope" biedrs un Latvijas pārstāvis. Asociācijas mērķi ir aizstāvēt alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju intereses.
Latvijas Alkohola nozares asociācija reģistrēta 2003. gadā. Patlaban asociācijā ir 12 biedri un divi asociētie biedri.