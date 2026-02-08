Latvijas iedzīvotāju mājokļi Eiropā izceļas ar kādu īpatnību
Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo mājās un dzīvokļos, kas pieder viņiem pašiem, kamēr daudzās Rietumeiropas valstīs īres mājokļi ir krietni izplatītāki.
2024. gadā vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas Savienības mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju dzīvoja sev piederošā mājoklī — 68%, kas ir nedaudz mazāk nekā 2023. gadā, kad šis rādītājs bija 69%. Atlikušie 32% iedzīvotāju dzīvoja īrētā mājoklī, kamēr gadu iepriekš šis rādītājs bija 31%. Par to ziņo Eurostat.
Visaugstākais mājokļu īpašnieku īpatsvars bija Rumānijā — 94%. Tālāk sekoja Slovākija ar 93% un Ungārija, kur sev piederošs mājoklis bija 92% iedzīvotāju.
Visās Eiropas Savienības valstīs mājokļa īpašumtiesības bija izplatītākas nekā īre, izņemot Vāciju, kur dominēja īrnieki — 53% iedzīvotāju mājokli īrēja. Aiz Vācijas sekoja Austrija ar 46% īrnieku un Dānija ar 39%.
Latvijā sev piederošā mājoklī dzīvo 83,7% iedzīvotāju — tas ir ļoti augsts rādītājs. Valsts ir astotajā vietā visā ES.
Interesanti, ka “bagātajā” Igaunijā mājoklis pieder tikai 79,3% iedzīvotāju. Lietuva Latviju pēc šī rādītāja gan apsteidz — 87,4%.