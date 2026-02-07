"Liepājas enerģija" atgādina, ka siltumenerģijas tarifs Liepājā turpina samazināties
Liepājas enerģija nodrošina stabilu siltumapgādi arī aukstā janvārī, kad pie zemākām temperatūrām pieauga siltuma patēriņš, un aicina klientus pārskatīt savas mājas patēriņa datus un rēķinu veidošanos. Vienlaikus Liepājā turpina samazināties siltumenerģijas tarifs, februārī sasniedzot 68,66 EUR/MWh.
Uzņēmums “Liepājas enerģija” ir uzticams un ilgtermiņā stabils siltumapgādes partneris Liepājā, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu arī gada visaukstākajos mēnešos. Uzņēmuma darbība balstās ilgtspējīgos risinājumos, rūpīgā plānošanā un atbildīgā attieksmē pret klientu komfortu, savlaicīgi nodrošinot pietiekamas šķeldas rezerves, lai apkures sezona noritētu stabili un bez pārtraukumiem.
Šī gada janvāris Liepājā bijis ievērojami aukstāks nekā aizvadītā gada decembris – vidējā āra gaisa temperatūra decembrī bija +4,3 °C, savukārt janvārī tā noslīdēja līdz –6,2 °C, veidojot vairāk nekā 10 grādu temperatūras starpību. Šādos laikapstākļos pieauga patērētās siltumenerģijas apjoms.
Februāra pirmajā nedēļā klienti saņem rēķinus par janvāri, kā arī informāciju par katras mājas faktisko siltumenerģijas patēriņu. Šī informācija sniedz iespēju iepazīties ar patēriņa datiem un labāk izprast, kā veidojies rēķina apjoms konkrētajā periodā. Kā arī aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotājus izmantot iespēju uzņēmuma tīmekļvietnē www.liepajasenergija.lv iepazīties ar publiski pieejamiem datiem un salīdzināt savas mājas siltumenerģijas patēriņu dažādos mēnešos. Šāda iespēja palīdz objektīvi izvērtēt patēriņa izmaiņas un saprast, kā laikapstākļi ietekmē rēķina apjomu.
Uzņēmums rūpējas par atklātu un saprotamu komunikāciju ar saviem klientiem un aicina jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar uzņēmuma klientu apkalpošanas daļu pa tālruni: 63 488 866. Uzņēmumam ir svarīgi, lai ikviens klients var pārliecināties par sniegtās informācijas precizitāti, saprast savu siltumenerģijas patēriņu un saņemt skaidras, pārskatāmas atbildes.
Siltumenerģijas tarifs Liepājā pēdējā gada laikā ir samazinājies un kļuvis draudzīgāks klientiem – 2025. gada janvārī tarifs bija 85,25 EUR/MWh, 2026. gada janvārī 72,31 EUR/MWh, savukārt februārī noteikts 68,66 EUR/MWh.