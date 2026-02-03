Uzņēmēji valdības darbu vērtē kritiski; līdere ministru reitingā - Baiba Braže
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un SKDS aptaujā uzņēmēji visaugstāk novērtējuši ārlietu ministri Baibu Braži, bet viszemāk – klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni.
LTRK un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā 2025. gada novembra - decembra LTRK indeksa pētījuma ietvaros tika veikta aptauja, kurā uzņēmumu vadītājiem lūgts novērtēt Latvijas valdības un ministru darbu skalā no 1 līdz 10, kur 1 punkts nozīmē "ļoti negatīvi", bet 10 – “ļoti pozitīvi". Noskaidrots, ka aptaujātie uzņēmēji visaugstāk novērtējuši ārlietu ministri Baibu Braži, viņas darbu vērtējot ar 5.73 punktiem, bet viszemāko novērtējumu izpelnījies klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa paveiktais, saņemot 4.26 punktus.
Starp augstāk novērtētajiem ministriem ir tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, veselības ministrs Hosams Abu-Meri, aizsardzības ministrs Andris Sprūds un kultūras ministre Agnese Lāce, savukārt zemāk novērtētie ir satiksmes ministrs Atis Švinka, zemkopības ministrs Armands Krauze un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Ministru prezidentes Evikas Siliņas paveikto uzņēmēji vērtē ar 4.56 punktiem, bet valdības darbu kopumā - ar 4.48 punktiem.
LTRK valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa norāda: “Uzņēmēju vērtējums par valdības un atsevišķu ministru darbu šobrīd ir izteikti kritisks. Tas, visticamāk, nav tikai emocionāls noskaņojums, bet gan atspoguļo plašāku neapmierinātību ar uzņēmējdarbības vidi, lēmumu pieņemšanas kvalitāti un ekonomikas attīstības tempu valstī. Pagājušajā nedēļā publicētais LTRK indekss skaidri parāda, ka uzņēmēju pozitīvisms par nākotni turpina mazināties – pieaug piesardzība un nedrošība par tuvākajiem mēnešiem. Šis vērtējums ir šī brīža situācijas fiksējums, kas nopietni jāņem vērā gan politiķiem, gan sabiedrībai, īpaši tuvojoties Saeimas vēlēšanām rudenī.”
Aptaujā 2025. gada 4. ceturksnī piedalījās 750 uzņēmēji visā Latvijā.