Pilnpiedziņas trīs sejas: braucam slīdē ar Cupra 4Drive
Iestājoties ilgstošai ziemai, interese par pilnpiedziņas automašīnām divkāršojas. Cuprai ir plašs visu riteņu piedziņas automašīnu piedāvājums. Pilnpiedziņa, kā zināms, iespējama pat pilnībā elektriskām Cuprām.
Šoreiz ziemas trasē dzenājam benzīna Cupras, jo tās pilnpiedziņā var dabūt par priekšpiedziņas modeļa cenu. Savulaik Cupra automobiļi bija pieejami tikai ar 4Drive piedziņu. Laikam no tā brīža arī saglabājies priekšstats, ka visus velkošos riteņus automašīnās ar šo logotipu var dabūt tikai komplektā ar vismaz 300 ZS. Tā nav. VZ modeļi, protams, arvien patur tiesības uz lielāku jaudu. Taču ikvienam no sižetā redzamajām Cuprām ir mērenāks 4Drive modelis ar tikpat lielu divlitru dzinēju. Un tad iznāk tā, ka Cupra Leon SportsTourer ar visu riteņu piedziņu, bet 204 zirgspēkiem var dabūt par mazāk nekā 30 000 eiro.
Tā kā Cupra VZ modeļu jaudas ir līdzīgas, bet pilnpiedziņas sistēma ir tā pati, varētu domāt - kāda atšķirība? Vissaprotamākais ir Cupra SportsTourer. Mašīna uz sniega un ledus visu dara tik pareizi, ka vajadzētu vien divas stundas treniņa un ikviens varētu braukt sānslīdē, un sveiks un vesels tikt no tās ārā. Formentor savukārt ir Cupra ar raksturu. Šajā automašīnā visvairāk jūtama pirmatnējā, skarbā Cupras daba. Bet Cupra Terramar pat VZ variantā nav tik daudz jaudas kā pārējiem diviem. Toties Terramar ir jaunāka šasija ar viedāku 4Drive sistēmas vadību.
Ja patīk pa īstam sportiska braukšana, tad Cupra Leon ST VZ ir īstais auto. Formentor ir pārsteidzoši vienojošs posms starp vieglo auto un krosoveru. Ziemā ar to var ķert tonnām prieka. Savukārt Terramar ir nosvērtāks auto, un skaidri redzams, ka kosntruēts tam, lai nevis dauzītos pa trasītēm, bet vienmēr noturētos uz ceļa.