Par Latvijas dronu ražotāja SIA "Atlas Aerospace" vienīgo īpašnieci kļuvusi Izraēlas kompānija
Par Latvijas dronu ražotāja SIA "Atlas Aerospace" vienīgo īpašnieku kļuvis Izraēlas uzņēmums "Xtend Reality Expansion". Iepriekš kompānijas vienīgais īpašnieks bija Īrijā reģistrēts uzņēmums "Atlas Dynamic".
"Atlas Aerospace" pārstāvji norāda, ka pagaidām nekomentēs, vai un kā īpašnieku maiņa var ietekmēt kompānijas turpmāko darbību. "Atlas Aerospace" apgrozījums 2024. gadā bija 3,518 miljoni eiro, kas ir 3,3 reizes mazāks nekā 2023. gadā, kā arī tika ciesti 3,479 miljonu eiro zaudējumi pretstatā gadu iepriekš gūtajai peļņai.
Kompānijas 2024. gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījums 2024. gadā būtiski samazinājās, kam par iemeslu ir atsevišķu lielu sadarbības līgumu izpilde jau 2023. gadā, kā arī atsevišķu plānotu pārdošanas līgumu nerealizēšanās un jaunu sadarbības līgumu nenoslēgšana.
Tāpat uzņēmuma vadība norāda, ka ir izdevies piesaistīt jaunu stratēģisko investoru, kā rezultātā kompānija sagaida būtisku uzlabojumu tās turpmākajā darbībā un attīstībā. "Atlas Aerospace" reģistrēta 2015. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 37 801 eiro.