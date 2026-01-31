Kāpēc pasaulē pēkšņi visi pērk zeltu? Situāciju skaidro ekonomisti
Pēdējā laikā zelta cena pasaules tirgos sasniegusi jaunus rekordus, un eksperti to skaidro ar pieaugošajiem satricinājumiem globālajā politikā un ekonomikā. Zelts tradicionāli tiek uzskatīts par drošu ieguldījumu, jo atšķirībā no valūtām tā apjomu nevar mākslīgi palielināt, tāpēc nenoteiktības periodos pieaug gan pieprasījums, gan cena, vēsta 360TV Ziņas.
“Tavex Group” dīlinga nodaļas vadītājs Jānis Astičs norāda, ka pašreizējo cenu kāpumu veicinājusi ģeopolitiskā spriedze un valstu savstarpējās attiecības, kas investoriem liek meklēt stabilākus aktīvus. Savukārt bankas “Citadele” galvenais ekonomists Kārlis Purgailis skaidro, ka cenu pieaugumu pastiprina arī centrālo banku rīcība – vairākas valstis aktīvi papildina savas rezerves ar zeltu, to uzpērkot lielos apjomos.
Pasaules lielākās zelta rezerves atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, taču ievērojami krājumi ir arī Vācijai, Itālijai un Francijai. Baltijas valstu vidū vislielākās zelta rezerves ir Latvijai, kamēr Igaunijai šādu uzkrājumu ir salīdzinoši maz. Tomēr eksperti uzsver, ka augstā zelta cena tiešu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības jaudu neatstāj.
Jānis Astičs skaidro, ka Latvijas ekonomiku kā valsti zelta cenu svārstības ietekmē minimāli, turklāt pēc uzņēmuma aplēsēm Latvijas iedzīvotāju rīcībā kopumā varētu būt pat vairāk zelta nekā valsts rezervēs. Savukārt Kārlis Purgailis norāda, ka no cenu kāpuma galvenokārt iegūst tie iedzīvotāji, kuri savlaicīgi veidojuši uzkrājumus zeltā – gan fiziskā formā, gan finanšu instrumentos.
Vienlaikus ekonomisti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neļauties panikai. Purgailis uzsver, ka neviens finanšu aktīvs ilgtermiņā nepieaug bez korekcijām, tāpēc ieguldījumi zeltā rekordaugstu cenu brīdī var nest arī zaudējumus. Ņemot vērā pasaules notikumus, eksperti pieļauj, ka zelta cena tuvākajā laikā varētu piedzīvot kritumu.