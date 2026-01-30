"iPhone" pārdošana būtiski palielina "Apple" peļņu.
ASV tehnoloģiju kompānija "Apple" fiskālā gada pirmajā ceturksnī, kas noslēdzās decembrī, strādāja ar 42,1 miljarda dolāru peļņu, un tas ir par 16% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada, teikts uzņēmuma publiskotajā paziņojumā.
Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi viedtelefonu "iPhone" tirdzniecības apjoma palielināšanās un pakalpojumu biznesa veiksmīgie darbības rezultāti.
"iPhone" pārdošanas apjoms pagājušajā ceturksnī pieaudzis par 23% līdz 85,3 miljardiem dolāru, kas ir augstākais līmenis kopš šo viedtelefonu nonākšanas tirdzniecībā 2007. gadā. Tirdzniecības apjoma kāpumu veicināja pieprasījums pēc jaunākajiem "iPhone 17" modeļiem, kas tika prezentēti septembrī.
Savukārt pakalpojumu struktūrvienības ienākumi sasnieguši 30 miljardus dolāru, kas arī ir rekordaugsts līmenis.
TIkmēr kompānijas ieņēmumi kopumā pagājušajā ceturksnī pieauguši par 16% un sasnieguši 143,8 miljardus dolāru.