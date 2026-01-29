Bizness un ekonomika
Šodien 14:31
Arvils Ašeradens: Patlaban netiek izskatīts nodokļu paaugstināšanas scenārijs
Patlaban Finanšu ministrijā (FM) netiek izskatīts nodokļu celšanas scenārijs, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).
Ministrs uzsvēra, ka patlaban valstij ir mērens parāda līmenis un tam vēl ir rezerve līdz Māstrihtas kritērija 60% no iekšzemes kopprodukta sasniegšanai.
Tāpat Ašeradens sacīja, ka patlaban Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas budžeta projektu trīs gadiem uz priekšu, turklāt Latvija bijusi starp tām 12 Eiropas Savienības valstīm, kurām budžeti apstiprināti bez būtiskām iebildēm.
Patlaban FM strādā pie budžeta projekta četriem gadiem, un lielākais izaicinājums ir nodrošināt ekonomikas izaugsmi, lai nebūtu vēl vairāk jāaizņemas.
Ašeradens uzsvēra, ka patlaban netiek izskatīts nodokļu paaugstināšanas scenārijs, bet drīzāk tiekot domāts, kā efektivizēt publiskā sektora izmaksas.