Kā iemācīties ziemā apdzīt droši? Ziema kļūdas nepiedod
Automašīnas vadīšanu ziemā apgrūtina tumsa, nokrišņi un slideni ceļi. Tomēr ziemu ir iespējams savaldīt, ja zinām kā.
Jānis Vanks, DBS Autoskolas direktors: "Šajos mainīgajos apstākļos, kad grūti paredzēt vai ir atkala vai melnais ledus, vai tas ir sniega sanesums […] Ja ir iespējams neapdzīt, labāk nedzenam."
Tomēr bezgalīga vilkšanās aiz smago automašīnu virtenes arī nav tas drošākais risinājums. Kā iemācīties ziemā apdzīt droši? J. Vanks: "Pirmkārt jāsaprot savs automobilis. Vai mums ir priekšpiedziņas auto vai aizmugures piedziņas vai mums ir pilnpiedziņas auto." Vasarā uz sausa asfalta dažādu piedziņu uzvedība atšķiras maz. Turpretim ziemā ir citādi. "Ja mēs braucam pa notīrītu sliedi, rites pretestība nav liela. Kad uzbraucam sanesumam, tas sabremzē automobili," saka J. Vanks.
"Jātur gāze nospiesta, lai vilkme stabila. Ja tas ir aizmugures piedziņas auto, tad ir saržģītāk. Jābūt pārliecinātam par savām spējām, lai kaut ko darītu. Pilnpiedziņā ir gan labie, gan sliktie elementi," norāda Vanks.
Lai kurā galā automašīnai atrastos velkošie riteņi, visbiežāk vadītājus pieviļ nepareizi izvēlēts ātrums, pārāk maza distance un iemaņu trūkums. Tāpēc DBS Autoskolas direktors iesaka apgūt savas automašīnas uzvedību drošos sniega apstākļos ārpus koplietošanas ceļiem. Ja agrāk ziemas braukšanas kursi, tostarp bezmaksas, bija pieejami tikai sacīkšu trasēs, tad šoziem iespējas ir krienti plašākas. J. Vanks: "Šogad ir ļoti pieaudzis to vietu skaits, kur to var darīt." Īpaša gatavošanās nav nepieciešama. "Aizšaut" līdz trasītei var kaut vai tūlīt pēc darba. "Pirmais ir saņemties un aizbraukt uz trasi. Paņemt līdzi kādu, kas zina, kas nav pareizi."