Janvārī-decembrī Latvijā reģistrēti 22 506 jauni vieglie automobiļi
Latvijā pērn jaunu vieglo automašīnu reģistrācija palielinājusies par 31,4%, kas bija straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā (ES) vidēji, liecina Eiropas Automašīnu ražotāju asociācijas (ACEA) jaunākie dati.
Saskaņā ar šiem datiem janvārī-decembrī valstī reģistrēti 22 506 jauni vieglie automobiļi.
Straujāks kāpums nekā Latvijā starp ES valstīm reģistrēts vien Lietuvā (+39,3%).
Tikmēr lielākais kritums no visām valstīm, par kurām ACEA apkopo datus, bijis Igaunijā (-48,6%), Maltā (-15,6%), Beļģijā (-7,5%) un Francijā (-5%).
Eiropas Savienībā vidēji jaunu vieglo automašīnu reģistrācija pērn palielinājusies par 1,8%, bet 31 ACEA aplūkotajā valstī kopā jaunu automobiļu tirdzniecība pieaugusi par 2,4%.
Vienlaikus ASV elektroautomobiļu ražošanas uzņēmuma "Tesla" pārdošanas apjoms ES janvārī-decembrī gada griezumā samazinājies par 37,9%, bet decembrī vien - par 31,9%. Šis kritums tiek skaidrots ar negatīvajām sekām, ko radījusi "Tesla" vadītāja Īlona Maska iesaistīšanās ASV politikas dzīvē.
ACEA apkopo datus par jaunu auto reģistrāciju ES valstīs, ES neietilpstošajās valstīs - Islandē, Norvēģijā un Šveicē, kas līdz ar ES valstīm ir Eiropas Ekonomiskās zonas dalībnieces, kā arī Lielbritānijā.