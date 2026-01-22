Jaunais Mercedes GLB startēs kā 100% elektromobilis
Turpinot ieviest elektromobilī CLA debitējušās tehnoloģijas, Mercedes - Benz paplašina jauno modeļo loku ar krosoveru GLB. Tas joprojām ir kompakts auto ar līdz pat septiņām sēdvietām, taču jaunā MMA platforma ļāvusi pagarināt GLB par gandrīz 10 centimetriem.
Riteņu bāze savukārt palielināta par sešiem centimetriem, tāpēc otrajā rindā ir vairāk vietas, bet sēdeklis ir bīdāms 14 cm diapazonā. Pēc ārējiem izmēriem, bagāžas ietilpības un citiem praktiskiem parametriem jaunais Mercedes GLB tagad līdzinās no ražošanas izņemtajam 2019. gada elektromobilim Mercedes EQC.
Tāpat kā CLA, arī jaunais GLB startē kā 100% elektromobilis, lai gan vēlāk ieplānotas ar benzīna hibrīda versijas. Līdzīgi CLA sākotnēji tiks piedāvāti divi modeļa varianti - 250+ ar aizmugurējo piedziņu un 350 4MATIC ar pilnpiedziņu. Atšķirībā no CLA krosovera 4x4 modeļa standartaprīkojumā iekļauts arī Terrain braukšanas režīms slideniem apstākļiem un kameru sistēma, ka ļauj virtuāli redzēt cauri motorpārsegam. CLA sedaniem un universāļiem nekā tāda nav. 85 kWh baterija un 800 voltu sniedzamība nodrošina līdz pat 624 km sniedzamību un lieljaudas ātro uzlādi, kur tāda pieejama.
Jaunais Mercedes GLB iemantojis arī jaunākās paaudzes vadītāja saskarni, pilnizmēra priekšējo paneļa ekrānu un Mercedes izstrādātu operētājistsēmu. Savukārt ārpuse izceļas ar modernu LED optiku, dienasgaitas lukturiem Mercedes zvaigznes formā un teju simt hromētām zvaigznītēm priekšējā restē. Latvijā jaunais Mercedes - Benz GLB nonāks 2026. gada pavasarī.