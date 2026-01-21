Pērn palēninājies "Netflix" abonentu skaita pieauguma temps
ASV filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platformai "Netflix" pērn pieaudzis abonentu skaits, taču šis kāpums bijis mazāks nekā pirms gada, liecina "Netflix" otrdien publicētais finanšu pārskats.
"Netflix" decembra beigās bija vairāk nekā 325 miljoni abonentu, kas ir par aptuveni 23 miljoniem vairāk nekā pirms gada.
2024. gadā platformas abonentu skaits palielinājās par 41 miljonu.
Vienlaikus platformas apgrozījums pērn ceturtajā ceturksnī pieauga par 17,6% līdz 12 miljardiem dolāru, bet tīrā peļņa palielinājās par teju 29% un sasniedza 2,42 miljardus dolāru.
Kā ziņots, "Netflix" izteikusi piedāvājumu, lai iegādātos mediju un izklaides uzņēmumu "Warner Bros. Discovery", taču konkurējošu piedāvājumu izteikusi arī mediju un izklaides kompānija "Paramount Skydance".
Otrdien "Netflix" veica izmaiņas savā sākotnējā piedāvājumā, kas iepriekš iekļāva arī akciju apmaiņu, tagad paredzot šo darījumu pilnībā īstenot ar finanšu līdzekļiem.
Lai gan "Warner Bros. Discovery" jau vairākkārt ir norādījis, ka vēlas realizēt darījumu ar "Netflix", "Paramount" vismaz pagaidām neizrāda vēlmi no šīs cīņas izstāties.